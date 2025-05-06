https://1prime.ru/20250506/raiffeisen-857307969.html

Raiffeisen ведет переговоры о продаже российского подразделения

Raiffeisen ведет переговоры о продаже российского подразделения - 06.05.2025, ПРАЙМ

Raiffeisen ведет переговоры о продаже российского подразделения

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает сокращать бизнес в России и ведет переговоры с несколькими сторонами о продаже... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T11:23+0300

2025-05-06T11:23+0300

2025-05-06T11:23+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает сокращать бизнес в России и ведет переговоры с несколькими сторонами о продаже российского подразделения, заявил глава группы Йоханн Штробль. В середине апреля австрийская банковская группа в комментарии РИА Новости опровергла сообщения о приостановке продажи ее подразделений в России. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Raiffeisen приостановил продажу российского подразделения на фоне политического сближения между Вашингтоном и Москвой. "Мы продолжаем сокращать наш бизнес в России независимо от геополитических событий. Параллельно с сокращением бизнеса мы продолжаем работать над продажей нашего российского подразделения и ведем переговоры с несколькими заинтересованными сторонами", - сообщил глава банка, его слова приводятся в отчетности. Как отмечает Штробль, пока неясно, будут ли геополитические события способствовать выходу из России. В релизе отмечается, что RBI в первом квартале 2025 года продолжил сокращение кредитного портфеля в России, опережая график, согласованный с Европейским центральным банком (ЕЦБ). Продолжили снижаться и объемы депозитов. В то же время из-за значительного укрепления рубля в первом квартале прогресс в сокращении бизнеса заметен только в национальной валюте, отмечается в сообщении. Компания также сообщила в отчете за первый квартал, что ее прибыль после налогообложения от деятельности в России выросла за период на 30,3% в годовом выражении, до 425 миллионов евро. Консолидированная прибыль всего RBI за квартал выросла на 6,3% в годовом выражении - до 705 миллионов евро. В России у австрийского RBI работает с 1996 года Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе прошлого года Штробль заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру.

https://1prime.ru/20250506/raiffeisen--857304254.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, райффайзенбанк, financial times, raiffeisen