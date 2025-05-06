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Расчет военных КНР станет самым большим из иностранных на Красной площади

Расчет военных КНР станет самым большим из иностранных на Красной площади - 06.05.2025, ПРАЙМ

Расчет военных КНР станет самым большим из иностранных на Красной площади

Парадный расчёт китайских военных станет самым большим из иностранных воинских контингентов, которые пройдут по Красной площади 9 мая, говорится в справочных... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:06+0300

2025-05-06T16:06+0300

2025-05-06T16:06+0300

общество

россия

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си цзиньпин

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Парадный расчёт китайских военных станет самым большим из иностранных воинских контингентов, которые пройдут по Красной площади 9 мая, говорится в справочных материалах Кремля к официальному визиту лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. "Парадный расчет китайских военнослужащих (102 человека) на Красной площади будет самым большим из иностранных воинских контингентов", - говорится в документе.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая начнутся с церемонии встречи президентом РФ Владимиром Путиным глав иностранных делегаций, после чего они вместе отправятся на Красную площадь на военный парад, который по традиции начнется в 10 часов утра по московскому времени.

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москва

китай

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общество , россия, москва, китай, си цзиньпин