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Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром - 06.05.2025, ПРАЙМ
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром
Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром в Томск из-за низкой облачности в аэропорту назначения, на борту – 183 пассажиров,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T04:36+0300
2025-05-06T04:36+0300
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КРАСНОЯРСК, 6 мая – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром в Томск из-за низкой облачности в аэропорту назначения, на борту – 183 пассажиров, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Самолёт авиакомпании "Победа" со 183 пассажирами на борту (рейс DP6547) ушёл на запасной аэродром в Томск по метеоусловиям аэропорта Красноярск - низкая облачность", - говорится в сообщении.
В авиагавани уточняется, что международный аэропорт Красноярск работает в штатном режиме на приём и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж.
По данным онлайн-табло, рейс DP6547 выполняется по маршруту Москва - Красноярск.
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Бизнес, Красноярск, МОСКВА, Томск
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром из-за низкой облачности
КРАСНОЯРСК, 6 мая – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром в Томск из-за низкой облачности в аэропорту назначения, на борту – 183 пассажиров, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Самолёт авиакомпании "Победа" со 183 пассажирами на борту (рейс DP6547) ушёл на запасной аэродром в Томск по метеоусловиям аэропорта Красноярск - низкая облачность", - говорится в сообщении.
В авиагавани уточняется, что международный аэропорт Красноярск работает в штатном режиме на приём и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж.
По данным онлайн-табло, рейс DP6547 выполняется по маршруту Москва - Красноярск.