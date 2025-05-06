Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/rejs-857298478.html
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром - 06.05.2025, ПРАЙМ
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром
Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром в Томск из-за низкой облачности в аэропорту назначения, на борту – 183 пассажиров,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T04:36+0300
2025-05-06T04:36+0300
бизнес
красноярск
москва
томск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857298478.jpg?1746495395
КРАСНОЯРСК, 6 мая – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром в Томск из-за низкой облачности в аэропорту назначения, на борту – 183 пассажиров, сообщает пресс-служба авиагавани. "Самолёт авиакомпании "Победа" со 183 пассажирами на борту (рейс DP6547) ушёл на запасной аэродром в Томск по метеоусловиям аэропорта Красноярск - низкая облачность", - говорится в сообщении. В авиагавани уточняется, что международный аэропорт Красноярск работает в штатном режиме на приём и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж. По данным онлайн-табло, рейс DP6547 выполняется по маршруту Москва - Красноярск.
красноярск
москва
томск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, красноярск, москва, томск
Бизнес, Красноярск, МОСКВА, Томск
04:36 06.05.2025
 
Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром

Рейс из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром из-за низкой облачности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 6 мая – ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Красноярск ушел на запасной аэродром в Томск из-за низкой облачности в аэропорту назначения, на борту – 183 пассажиров, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Самолёт авиакомпании "Победа" со 183 пассажирами на борту (рейс DP6547) ушёл на запасной аэродром в Томск по метеоусловиям аэропорта Красноярск - низкая облачность", - говорится в сообщении.
В авиагавани уточняется, что международный аэропорт Красноярск работает в штатном режиме на приём и отправку воздушных судов. Решение о посадке принимает экипаж.
По данным онлайн-табло, рейс DP6547 выполняется по маршруту Москва - Красноярск.
 
БизнесКрасноярскМОСКВАТомск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала