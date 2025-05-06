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Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов

Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов - 06.05.2025, ПРАЙМ

Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов

Президенту США Дональду Трампу известно, кто на самом деле причастен к подрыву "Северных потоков". Уверенность в этом выразил председатель комиссии Общественной | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:18+0300

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2025-05-06T16:18+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу известно, кто на самом деле причастен к подрыву "Северных потоков". Уверенность в этом выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Трамп заявил о своей возможности узнать правду об инциденте, даже без расследования, напомнив о недоверии к его словам об отсутствии причастности России."Я уверен, что Трампу, с учетом его полномочий и доступа к данным спецслужб, прекрасно известно, кто взорвал "Северные потоки", - сказал Рогов в ходе беседы с РИА Новости, отметив, что заявление Трампа обнадеживает, но остается неясным, раскроет ли он причастных к теракту."Подрыв газопроводов "Северного потока" - это международный терроризм. И у Трампа теперь есть возможность доказать на деле, как он борется с этим злом", - подчеркнул Рогов. Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере повреждений и невозможности оценки сроков ремонта. Россия возбудила дело о международном терроризме и неоднократно запрашивала данные о расследовании, но так и не получила их.

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газ, россия, европа, германия, дания, дональд трамп, владимир рогов, дмитрий песков, северный поток - 2