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Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов - 06.05.2025, ПРАЙМ
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов
Президенту США Дональду Трампу известно, кто на самом деле причастен к подрыву "Северных потоков". Уверенность в этом выразил председатель комиссии Общественной | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:18+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу известно, кто на самом деле причастен к подрыву "Северных потоков". Уверенность в этом выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Трамп заявил о своей возможности узнать правду об инциденте, даже без расследования, напомнив о недоверии к его словам об отсутствии причастности России."Я уверен, что Трампу, с учетом его полномочий и доступа к данным спецслужб, прекрасно известно, кто взорвал "Северные потоки", - сказал Рогов в ходе беседы с РИА Новости, отметив, что заявление Трампа обнадеживает, но остается неясным, раскроет ли он причастных к теракту."Подрыв газопроводов "Северного потока" - это международный терроризм. И у Трампа теперь есть возможность доказать на деле, как он борется с этим злом", - подчеркнул Рогов. Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере повреждений и невозможности оценки сроков ремонта. Россия возбудила дело о международном терроризме и неоднократно запрашивала данные о расследовании, но так и не получила их.
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газ, россия, европа, германия, дания, дональд трамп, владимир рогов, дмитрий песков, северный поток - 2
Политика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
Трампу известны причастные к подрыву "Северных потоков", считает Рогов
Член ОП Рогов: Трампу известно, кто причастен к подрыву "Северных потоков"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу известно, кто на самом деле причастен к подрыву "Северных потоков". Уверенность в этом выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Трамп заявил о своей возможности узнать правду об инциденте, даже без расследования, напомнив о недоверии к его словам об отсутствии причастности России.
"Я уверен, что Трампу, с учетом его полномочий и доступа к данным спецслужб, прекрасно известно, кто взорвал "Северные потоки", - сказал Рогов в ходе беседы с РИА Новости, отметив, что заявление Трампа обнадеживает, но остается неясным, раскроет ли он причастных к теракту.
"Подрыв газопроводов "Северного потока" - это международный терроризм. И у Трампа теперь есть возможность доказать на деле, как он борется с этим злом", - подчеркнул Рогов.
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере повреждений и невозможности оценки сроков ремонта. Россия возбудила дело о международном терроризме и неоднократно запрашивала данные о расследовании, но так и не получила их.
В ГД посоветовали Трампу спросить у Байдена, кто взорвал "Северные потоки"