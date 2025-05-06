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В "Росконгрессе" рассказали о последствиях введения Трампом пошлин

В "Росконгрессе" рассказали о последствиях введения Трампом пошлин - 06.05.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о последствиях введения Трампом пошлин

Беспрецедентные меры администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008 года, но российская... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T02:17+0300

2025-05-06T02:17+0300

2025-05-06T02:17+0300

экономика

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Беспрецедентные меры администрации президента США Дональда Трампа по введению пошлин обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008 года, но российская экономика оказалась относительно защищена от их прямых последствий благодаря специфической структуре своей внешней торговли, говорится в докладе фонда "Росконгресс", с которым ознакомилось РИА Новости. "Решение президента США о введении агрессивных таможенных пошлин против торговых партнеров стало неожиданностью для мировых рынков. Участники рынка предполагали повторение стратегии первого срока президентства Трампа, характеризующейся агрессивной риторикой в отношении отдельных партнеров с последующим достижением компромиссных соглашений. Однако во второй срок президент применил беспрецедентные меры", - говорится в документе. Это вызвало "обвал финансовых рынков, превысивший по скорости падения периоды кризиса 2020 года, снижения рейтинга США в 2011 году, банкротства Lehman Brothers в 2008 году и терактов 11 сентября 2001 года", пишут авторы. Однако воздействие на российскую экономику, которая в предыдущие годы была очень чувствительна к экономическим процессам в США, в этот раз оказалось ограниченным. Авторы напомнили, как во время глобального кризиса 2008 года российская экономика стремительно превратилась из "островка стабильности" в одну из наиболее пострадавших стран - индекс РТС за второе полугодие 2008 года упал в 5 раз. "Период благополучия был непродолжительным, поскольку быстрый рост цен на нефть сменился не менее стремительным падением во втором полугодии 2008 года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в США и последовавшего в сентябре банкротства банка Lehman Brothers", - говорится в документе. После введения беспрецедентного количества санкций против России и отключения отечественных банков от международной финансовой системы влияние таких факторов, как цены на нефть и отток капитала, ослабло. Кроме того, по мнению авторов, влияние мировых тарифных войн на Россию ограничивается ее слабой вовлеченностью в систему глобальных цепочек создания стоимости. "Структурная особенность российской экономики в контексте вовлеченности в глобальные производственные цепочки не позволяет выйти из "ловушки среднего дохода", но одновременно защищает от части шоков в международной торговле", - отмечается в документе. При этом авторы в нынешних условиях видят риски как для российской, так и для глобальной экономики. "Главной угрозой для российской и мировой экономики становится возможное банкротство крупного западного финансового института, которое может ускорить вхождение в рецессию и вынудить центральные банки "семерки" вернуться к политике нулевых ставок и количественного смягчения", - резюмирует "Росконгресс".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, lehman brothers, ртс, росконгресс