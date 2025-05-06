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Средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей в месяц
Средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей в месяц - 06.05.2025, ПРАЙМ
Средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей в месяц
Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:02+0300
2025-05-06T03:02+0300
2025-05-06T03:02+0300
экономика
россия
общество
социальный фонд
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
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россия, общество , социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, Общество , Социальный фонд
Средний размер пенсии в России достиг 23 тысяч рублей в месяц
Социальный фонд: средний размер пенсии в России составляет 23 тысячи рублей в месяц
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.