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Россияне стали чаще играть в падел-теннис

Россияне стали чаще играть в падел-теннис - 06.05.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще играть в падел-теннис

У россиян появилось и набирает популярность новое спортивное хобби – падел-теннис: продажи ракеток для этой игры на одном из крупнейших российских маркетплейсов | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T06:01+0300

2025-05-06T06:01+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. У россиян появилось и набирает популярность новое спортивное хобби – падел-теннис: продажи ракеток для этой игры на одном из крупнейших российских маркетплейсов в апреле 2025 года подскочили в 5,3 раза в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики Moneyplace (сервис для анализа маркетплейсов, входит в экосистему для бизнеса "Контур"). Падел - это симбиоз сквоша, большого, пляжного и настольного тенниса. Считается, что этот вид спорта появился в 1969 году, особенно он популярен в Европе и Южной Америке. Как правило, в падел играют в парах, цель - подать мяч так, чтобы соперники не смогли его отбить. Ракетка для падела легче теннисной, она имеет плоскую поверхность, а также отверстия, которые снижают вес и повышают маневренность. "В апреле аналитики зафиксировали рекордный объем продаж ракеток для падела. Малораспространенное до недавнего времени спортивное хобби — падел — набирает популярность у россиян. В апреле 2025 года на одном из крупнейших маркетплейсов было продано в 5,3 раза больше ракеток по сравнению с тем же периодом 2024 года. Интерес покупателей к инвентарю для игры в падел растет начиная с апреля минувшего года", - сообщили в Moneyplace. Там отметили, что чаще всего россияне выбирают ракетки нейтрального и высокого баланса с защитным чехлом в комплекте. "Ракетки для падела стали пользоваться спросом год назад, ранее были единичные продажи. Число покупок увеличивалось практически в каждом месяце, пик приходится на апрель этого года: за месяц продано 144 ракетки, что в 5,3 раза больше показателя за апрель прошлого года", - прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. "Стоимость наиболее популярных товаров для игры в падел за последние 12 месяцев составляет около 5 тысяч рублей, при этом цены на маркетплейсах на падельные ракетки варьируются от 1 до 38 тысяч рублей", - добавила она.

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бизнес, москва, европа, южная америка