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Каждый десятый россиянин брал отгул по выдуманной причине

Каждый десятый россиянин брал отгул по выдуманной причине - 06.05.2025, ПРАЙМ

Каждый десятый россиянин брал отгул по выдуманной причине

Каждый десятый россиянин, который брал отгул, делал это по выдуманной причине, 17% ни разу не просили дополнительный выходной, свидетельствуют результаты... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T07:43+0300

2025-05-06T07:43+0300

2025-05-06T07:43+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин, который брал отгул, делал это по выдуманной причине, 17% ни разу не просили дополнительный выходной, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый десятый опрошенный (10%) среди тех, кто брал отгулы, выдумывал причины для не явления на работу, 26% делали так очень редко, а 64% вовсе не поступали подобным образом", - говорится в результатах исследования. Согласно опросу, наиболее популярным поводом для отгула стало посещение врача (45%), плохое самочувствие (35%), а также бюрократические дела, как посещение банка, налоговой или МФЦ (21%). Причиной 16% отгулов называют бытовые вопросы, включая вызов мастера или доставку товаров, в 15% случаев их берут для посещения семейных торжеств, как свадьбы, дни рождения и похороны. По 12% участников опроса берут дополнительный выходной, чтобы присмотреть за детьми или из-за усталости. "Приезд родственников - причина у 4% респондентов. 3% признались, что пропускали работу, потому что проспали. 2% соблазнились хорошей погодой для прогулки или поездки на дачу. 17% заявили, что никогда не брали отгул", - уточняется в исследовании. Исследование проводилось с 21 по 24 апреля, в нём приняли участие более 3,5 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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