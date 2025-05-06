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Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров
Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров - 06.05.2025, ПРАЙМ
Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров
Самый острый дефицит кадров в России испытывают компании в Севастополе, на Чукотке и Камчатке, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:18+0300
2025-05-06T03:18+0300
россия
экономика
промышленность
севастополь
чукотка
камчатка
росстат
росстат
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самый острый дефицит кадров в России испытывают компании в Севастополе, на Чукотке и Камчатке, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в 2 года, свежие данные представлены за 2024 год. Данные приведены без учета новых регионов РФ. В целом по России в средних и крупных компаниях не закрыто 7,6% позиций, в 29 российских регионах показатель выше, в 56 - столько же или меньше. При этом лишь в одном регионе, Ингушетии, потребность в кадрах составляет менее 1% от общего числа рабочих мест. В Севастополе, согласно данным ведомства, вакантно 16,3% всех рабочих мест, на Чукотке - 12,1%, Камчатке - 11,9%. Значительную нехватку кадров также испытывают компании в Московской (11%) и Магаданской (10,7%) областях. Среди регионов с наиболее острым дефицитом персонала находятся Ленинградская область, Еврейская автономная область и Приморский край - здесь вакантно 9,9% рабочих позиций, Ростовская область, Забайкальский и Краснодарский края - 9,8%. Потребность в кадрах Тверской области составляет 9,7%, Москвы - 9,4%. В зависимости от нехватки профессиональной группы наиболее дефицитные регионы немного разнятся. Например, специалистов высшей квалификации больше всего не хватает на Чукотке, служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, - в Ярославской области, квалифицированных работников АПК - в Забайкальском крае, квалифицированных рабочих в промышленности - на Камчатке, неквалифицированных рабочих - в Севастополе.
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россия, промышленность, севастополь, чукотка, камчатка, росстат, росстат
РОССИЯ, Экономика, Промышленность, СЕВАСТОПОЛЬ, Чукотка, КАМЧАТКА, Росстат, РОССТАТ
03:18 06.05.2025
 
Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров

Росстат: в Севастополе, на Чукотке и Камчатке испытывают дефицит кадров

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самый острый дефицит кадров в России испытывают компании в Севастополе, на Чукотке и Камчатке, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в 2 года, свежие данные представлены за 2024 год. Данные приведены без учета новых регионов РФ.
В целом по России в средних и крупных компаниях не закрыто 7,6% позиций, в 29 российских регионах показатель выше, в 56 - столько же или меньше. При этом лишь в одном регионе, Ингушетии, потребность в кадрах составляет менее 1% от общего числа рабочих мест.
В Севастополе, согласно данным ведомства, вакантно 16,3% всех рабочих мест, на Чукотке - 12,1%, Камчатке - 11,9%. Значительную нехватку кадров также испытывают компании в Московской (11%) и Магаданской (10,7%) областях.
Среди регионов с наиболее острым дефицитом персонала находятся Ленинградская область, Еврейская автономная область и Приморский край - здесь вакантно 9,9% рабочих позиций, Ростовская область, Забайкальский и Краснодарский края - 9,8%. Потребность в кадрах Тверской области составляет 9,7%, Москвы - 9,4%.
В зависимости от нехватки профессиональной группы наиболее дефицитные регионы немного разнятся. Например, специалистов высшей квалификации больше всего не хватает на Чукотке, служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, - в Ярославской области, квалифицированных работников АПК - в Забайкальском крае, квалифицированных рабочих в промышленности - на Камчатке, неквалифицированных рабочих - в Севастополе.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьСЕВАСТОПОЛЬЧукоткаКАМЧАТКАРосстатРОССТАТ
 
 
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