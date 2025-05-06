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Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы
Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы - 06.05.2025, ПРАЙМ
Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы
Правительство Индонезии начало переговоры с Россией о внедрении электронных сертификатов качества для упрощения поставок индонезийской рыбы и оптимизации... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:54+0300
2025-05-06T09:54+0300
экономика
бизнес
россия
индонезия
россельхознадзор
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ДЖАКАРТА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство Индонезии начало переговоры с Россией о внедрении электронных сертификатов качества для упрощения поставок индонезийской рыбы и оптимизации ведения бизнеса в секторе морского и рыбного хозяйства, говорится в заявлении министерства морских дел и рыболовства Индонезии. Глава Агентства по контролю и надзору за качеством морской и рыбной продукции министерства морских дел Индонезии Ишартини заявила, что Индонезия начала переговоры с Россельхознадзором. "Чтобы облегчить субъектам бизнеса экспорт рыбы в Россию и страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мы инициировали сотрудничество по электронным сертификатам", - подчеркнула Ишартини. Отмечается, что введение электронных сертификатов повлияет на ряд удобств для субъектов бизнеса. В частности, это облегчит процесс погрузки и разгрузки партий рыбной продукции - товар сможет быстрее поступать на рынки России и ЕАЭС.
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бизнес, россия, индонезия, россельхознадзор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Россельхознадзор
09:54 06.05.2025
 
Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы

Индонезия начала переговоры с Россией о внедрении сертификатов качества для рыбы

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ДЖАКАРТА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство Индонезии начало переговоры с Россией о внедрении электронных сертификатов качества для упрощения поставок индонезийской рыбы и оптимизации ведения бизнеса в секторе морского и рыбного хозяйства, говорится в заявлении министерства морских дел и рыболовства Индонезии.
Глава Агентства по контролю и надзору за качеством морской и рыбной продукции министерства морских дел Индонезии Ишартини заявила, что Индонезия начала переговоры с Россельхознадзором.
"Чтобы облегчить субъектам бизнеса экспорт рыбы в Россию и страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мы инициировали сотрудничество по электронным сертификатам", - подчеркнула Ишартини.
Отмечается, что введение электронных сертификатов повлияет на ряд удобств для субъектов бизнеса. В частности, это облегчит процесс погрузки и разгрузки партий рыбной продукции - товар сможет быстрее поступать на рынки России и ЕАЭС.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДОНЕЗИЯРоссельхознадзор
 
 
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