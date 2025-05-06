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Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы

Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы - 06.05.2025, ПРАЙМ

Индонезия начала переговоры с Россией об упрощении поставок рыбы

Правительство Индонезии начало переговоры с Россией о внедрении электронных сертификатов качества для упрощения поставок индонезийской рыбы и оптимизации... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:54+0300

2025-05-06T09:54+0300

2025-05-06T09:54+0300

экономика

бизнес

россия

индонезия

россельхознадзор

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ДЖАКАРТА, 6 мая - ПРАЙМ. Правительство Индонезии начало переговоры с Россией о внедрении электронных сертификатов качества для упрощения поставок индонезийской рыбы и оптимизации ведения бизнеса в секторе морского и рыбного хозяйства, говорится в заявлении министерства морских дел и рыболовства Индонезии. Глава Агентства по контролю и надзору за качеством морской и рыбной продукции министерства морских дел Индонезии Ишартини заявила, что Индонезия начала переговоры с Россельхознадзором. "Чтобы облегчить субъектам бизнеса экспорт рыбы в Россию и страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мы инициировали сотрудничество по электронным сертификатам", - подчеркнула Ишартини. Отмечается, что введение электронных сертификатов повлияет на ряд удобств для субъектов бизнеса. В частности, это облегчит процесс погрузки и разгрузки партий рыбной продукции - товар сможет быстрее поступать на рынки России и ЕАЭС.

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бизнес, россия, индонезия, россельхознадзор