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Россия увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая

Россия увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая - 06.05.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Китая

Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в первом квартале 2025 года вырос на 5% - до 21 тысячи тонн на сумму 89 миллионов долларов, больше всего... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:34+0300

2025-05-06T16:34+0300

2025-05-06T16:34+0300

россия

китай

москва

турция

рыбный союз

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в первом квартале 2025 года вырос на 5% - до 21 тысячи тонн на сумму 89 миллионов долларов, больше всего увеличились поставки мороженой скумбрии - на 70%, до 6 тысяч тонн, сообщили журналистам в пресс-службе Рыбного союза. "Российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая в I квартале 2025 года вырос к аналогичному периоду 2024 года на 5% в весе и деньгах − до 21 тысячи тонн на сумму 89 миллионов долларов... Доля России в общем объеме китайского экспорта рыбы и морепродуктов в первом квартале 2025 года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года − порядка 2% в натуральном и стоимостном выражении", - подсчитали в аналитическом центре союза на основе данных главного таможенного управления Китая. В союзе рассказали, что двузначными темпами растет импорт потрошенной мороженой скумбрии. За первые три месяца этого года российский импорт мороженой скумбрии из Китая вырос на 70% в весе − до 6 тысяч тонн и на 50% в деньгах − до 8 миллионов долларов. Уточняется, что рост импортных поставок вызван, прежде всего, сокращением российского вылова скумбрии в прошлом году: атлантической скумбрии добыли 115 тысяч тонн (-25% к 2023 году), тихоокеанской − 13 тысяч тонн (-60% к 2023 году), говорится в сообщении. При этом импорт мороженой неразделанной сайры стал снижаться. По данным союза, в январе-марте 2025 года поставки сократились к аналогичному периоду 2024 года на 60% в натуральном выражении − до 2 тысяч тонн и на 5% в денежном − до 3 миллионов долларов. "Вероятно, продолжается коррекция после рекордных (за последние шесть лет) показателей по итогам 2024 года − 9 тысяч тонн (+10% к 2023 году)", - отметили в Рыбном союзе. Продолжается рост импорта китайской мороженой форели: за три месяца 2025 года поставки увеличились в 2,5 раза в весе и деньгах − до 1,5 тысячи тонн на сумму 15 миллионов долларов. "Высокий спрос на лососевых и 25% сокращение поставок из Турции до 7 тысяч тонн поддерживают трехзначные темпы роста импорта китайской мороженой форели. Напомним, что по итогам прошлого года поставки увеличились к 2023 году почти в восемь раз в весе и почти в семь раз в деньгах (до 5 тысяч тонн на сумму 40 миллионов долларов)", - говорится в сообщении. По данным союза, импорт жареного филе угря сократился на 5% в весе и снизился на 10% в деньгах − до 1 тысячи тонн на сумму 14 миллионов долларов. Отмечается, что поставки мороженой масляной рыбы продолжают уверенный рост: за три месяца 2025 года импорт этого вида продукции составил 1,5 тысячи тонн (+50% к аналогичному периоду 2024 года). Рост поставок может быть связан со снижением цены: в деньгах они сократились на 30% - до 5 миллионов долларов, указали в союзе.

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россия, китай, москва, турция, рыбный союз