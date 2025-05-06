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Российский рынок акций уверенно растет во вторник

Российский рынок акций уверенно растет во вторник - 06.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет во вторник

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост после практически непрерывного снижения на протяжении недели, чему способствует целый ряд факторов, следует... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T14:43+0300

2025-05-06T14:43+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост после практически непрерывного снижения на протяжении недели, чему способствует целый ряд факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.Индекс Мосбиржи к 14.57 мск подскакивает на 1,61% относительно предыдущего закрытия, до 2 782,94 пункта."Российский рынок к середине торгов пытается продемонстрировать отскок после недели непрерывного снижения. Основной поддержкой для рынка выступают растущие более чем на 2% мировые цены на нефть", - комментирует Сергей Кауфман из ФГ "Финам".Июльский фьючерс нефти марки Brent сейчас дорожает на 2,14%, до 61,52 доллара за баррель."Обсуждение в правительстве РФ снижение порога цены на нефть для целей исполнения бюджетного правила с текущих 60 до 50 за баррель, по всей видимости, было положительно встречено биржевыми игроками, как и новости компаний, особенно касающиеся дивидендов", - также отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.Но негативным фактором продолжает выступать отсутствие позитивных сдвигов с точки зрения внешней политики и сообщения СМИ о том, что Еврокомиссия может сегодня предложить 17-й пакет санкций против РФ, добавляет Кауфман."Какого-то явного новостного позитива не было, поэтому отскок во многом технический. Рынок уже заметно перепродан. Впрочем, и рыночная конъюнктура сегодня благоволит – нефть и золота в уверенном плюсе, рубль периодически отступает", - отмечает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".Скорее всего, на нашем рынке сегодня сработал фактор отсутствия каких-то новостей, как хороших, так и плохих, резюмирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОКВ лидерах роста стоимости — акции "Фармсинтеза" (+5,02%), расписки Ozon (+3,29%), акции "Эн+" (+2,25%), "Селигдара" (+2,15%), а также "Абрау Дюрсо" (+3,13%)."В лидеры роста вышла винодельческая компания "Абрау-Дюрсо", что, скорее всего, обусловлено оптимистичными ожиданиями в отношении ее операционных результатов за первый квартал. В список аутсайдеров на фоне проходящей допэмиссии акций попала группа ВК", - рассказала Мильчакова.Так, акции ВК дешевеют на 0,71%. Кроме того, в лидерах снижения капитализации - акции ММК (-0,59%), банка "Санкт-Петербург" (-0,58%), ДВМП (-0,48%), "Россетей" (-0,48%).ПРОГНОЗЫ"Вполне возможно, спекулятивные игроки пытаются закрывать короткие позиции и зафиксировать прибыль после снижения рынка почти на 10% за последнюю торговую неделю. Этому способствует и рост сырья, и прежде всего нефти на мировых рынках. В преддверии новых длительных праздничных выходных такие действия трейдеров вполне оправданы", - предполагает Примак.Но давление внешнего негатива сохраняется, и приближение очередных длинных выходных не способствует покупательской активности. В этих условиях завершения дня вблизи 2800 пунктов было бы неплохим итогом, отмечает Шепелев.Мильчакова ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2750–2800 пунктов.

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рынки, торги, россия, москва, мосбиржа, финам