https://1prime.ru/20250506/rynok-857330946.html

Российский рынок акций вырос на 2,97 процента

Российский рынок акций вырос на 2,97 процента - 06.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 2,97 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,97%, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:00+0300

2025-05-06T19:00+0300

2025-05-06T19:00+0300

экономика

рынки

акции

россия

мосбиржа

ртс

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,97%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,97%, до 2820,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,65%, до 1158,11 пункта, долларовый РТС - на 4,17%, до 1097,25 пункта.

https://1prime.ru/20250506/kurs-857328239.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, россия, мосбиржа, ртс, российский рынок акций