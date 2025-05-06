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Российский рынок акций вырос на 2,97 процента
Российский рынок акций вырос на 2,97 процента - 06.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 2,97 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,97%, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:00+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,97%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,97%, до 2820,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,65%, до 1158,11 пункта, долларовый РТС - на 4,17%, до 1097,25 пункта.
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Экономика, Рынки, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций вырос на 2,97 процента
Российский рынок акций вырос на 2,97% за основную сессию
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 2,97%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,97%, до 2820,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,65%, до 1158,11 пункта, долларовый РТС - на 4,17%, до 1097,25 пункта.
Юань днем компенсировал снижение к рублю на Мосбирже