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Российский рынок акций вырос на 3% после четырех сессий падения - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/rynok-857334200.html
Российский рынок акций вырос на 3% после четырех сессий падения
Российский рынок акций вырос на 3% после четырех сессий падения - 06.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 3% после четырех сессий падения
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо отскочил вверх после четырех сессий падения, следует из данных Московской биржи. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T20:14+0300
2025-05-06T20:14+0300
экономика
рынки
торги
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рф
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мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо отскочил вверх после четырех сессий падения, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,97% - до 2820,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,65%, до 1158,11 пункта, долларовый РТС - на 4,17%, до 1097,25 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. ОТСКОК Российский рынок акций в основную сессию вторника торговался в плюсе, компенсируя заметное падение предыдущих четырех сессий. При этом индекс Мосбиржи вернулся выше ключевого уровня 2800 пунктов. "Коррекции вверх российского рынка акций способствовал существенный рост нефтяных котировок в мире, а отдельным бумагам поддержку могли оказать новости о планируемых переговорах президентов РФ и КНР, на которых в том числе могут обсуждаться энергетические проекты", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Газпрома" (+2,5%), ПИКа (+5,3%), "Новатэка" (+5,1%), "СПБ биржи" (+4,1%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 3,5% - до 62,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ На российском рынке во вторник шла борьба за уровни выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Отскок назрел хотя бы технически, после четырех сессий сильного спада. Кроме того, нефть и другие сырьевые товары пошли в отскок, а рубль постепенно начал слабеть. Учитывая приближение длинных праздничных выходных, динамика рынка может быть малоактивной и осторожной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 мая – 2720-2850 пунктов", - говорит он. Российский рынок к концу сессии отвоевал все утерянные накануне позиции и протестировал краткосрочное сопротивление 1085 пунктов по индексу РТС, в то же время оставаясь ниже 2865 пунктов по индексу Мосбиржи, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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рынки, торги, россия, рф, елена кожухова, мосбиржа, ртс, газпром
Экономика, Рынки, Торги, РОССИЯ, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, Газпром
20:14 06.05.2025
 
Российский рынок акций вырос на 3% после четырех сессий падения

Российский рынок акций по итогам вторника вырос на 3% после четырех сессий падения

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника ощутимо отскочил вверх после четырех сессий падения, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,97% - до 2820,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,65%, до 1158,11 пункта, долларовый РТС - на 4,17%, до 1097,25 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Российский рынок акций вырос на 2,97 процента
19:00
ОТСКОК
Российский рынок акций в основную сессию вторника торговался в плюсе, компенсируя заметное падение предыдущих четырех сессий. При этом индекс Мосбиржи вернулся выше ключевого уровня 2800 пунктов.
"Коррекции вверх российского рынка акций способствовал существенный рост нефтяных котировок в мире, а отдельным бумагам поддержку могли оказать новости о планируемых переговорах президентов РФ и КНР, на которых в том числе могут обсуждаться энергетические проекты", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Газпрома" (+2,5%), ПИКа (+5,3%), "Новатэка" (+5,1%), "СПБ биржи" (+4,1%).
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 3,5% - до 62,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На российском рынке во вторник шла борьба за уровни выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Отскок назрел хотя бы технически, после четырех сессий сильного спада. Кроме того, нефть и другие сырьевые товары пошли в отскок, а рубль постепенно начал слабеть. Учитывая приближение длинных праздничных выходных, динамика рынка может быть малоактивной и осторожной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 мая – 2720-2850 пунктов", - говорит он.
Российский рынок к концу сессии отвоевал все утерянные накануне позиции и протестировал краткосрочное сопротивление 1085 пунктов по индексу РТС, в то же время оставаясь ниже 2865 пунктов по индексу Мосбиржи, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
ЭкономикаРынкиТоргиРОССИЯРФЕлена КожуховаМосбиржаРТСГазпром
 
 
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