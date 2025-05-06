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ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России - 06.05.2025, ПРАЙМ
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России
Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:58+0300
2025-05-06T10:58+0300
2025-05-06T11:05+0300
экономика
ек
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран, пишет издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов."Еврокомиссия, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций по России сегодня... можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление (европейских - ред.) столиц", - говорится в сообщении издания.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ек, россия
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России
Politico: ЕК может во вторник предложить 17-й пакет санкций против России
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран, пишет издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов.
"Еврокомиссия, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций по России сегодня... можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление (европейских - ред.) столиц", - говорится в сообщении издания.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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