https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857307194.html

ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России

ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России - 06.05.2025, ПРАЙМ

ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России

Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T10:58+0300

2025-05-06T10:58+0300

2025-05-06T11:05+0300

экономика

ек

россия

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия может во вторник предложить новый пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран, пишет издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов."Еврокомиссия, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций по России сегодня... можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление (европейских - ред.) столиц", - говорится в сообщении издания.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250505/slovakiya-857288328.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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