https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857324603.html

Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России

Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России - 06.05.2025, ПРАЙМ

Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России

Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:28+0300

2025-05-06T16:28+0300

2025-05-06T16:38+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран."Эти санкции, которые предлагает Европейская комиссия, затронут 60 индивидов и субъектов. В них также войдут ограничения в отношении примерно 150 судов", - говорится в сообщении агентства.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857307194.html

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