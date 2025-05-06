https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857324603.html
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России - 06.05.2025, ПРАЙМ
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России
Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:28+0300
2025-05-06T16:28+0300
2025-05-06T16:38+0300
экономика
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран."Эти санкции, которые предлагает Европейская комиссия, затронут 60 индивидов и субъектов. В них также войдут ограничения в отношении примерно 150 судов", - говорится в сообщении агентства.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857307194.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, россия
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России
Bloomberg: новые санкции ЕК против России затронут 60 физических и юрлиц
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новые санкции против РФ, которые собирается предложить Еврокомиссия, затрагивают 60 физ- и юрлиц, а также примерно 150 судов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й, пакет санкций против России. В него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
"Эти санкции, которые предлагает Европейская комиссия, затронут 60 индивидов и субъектов. В них также войдут ограничения в отношении примерно 150 судов", - говорится в сообщении агентства.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России