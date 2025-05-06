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СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая
СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая
Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:42+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран. "Министры иностранных дел стран блока намерены официально утвердить предлагаемые (Еврокомиссией - ред.) меры ко времени заседания в Брюсселе, которое запланировано на 20 мая", - говорится в сообщении агентства.
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запад, рф, москва, владимир путин, мид, ес, politico
Экономика, ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, МИД, ЕС, Politico
16:42 06.05.2025 (обновлено: 16:51 06.05.2025)
 
СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая

Bloomberg: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
"Министры иностранных дел стран блока намерены официально утвердить предлагаемые (Еврокомиссией - ред.) меры ко времени заседания в Брюсселе, которое запланировано на 20 мая", - говорится в сообщении агентства.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России
16:28
 
ЭкономикаЗАПАДРФМОСКВАВладимир ПутинМИДЕСPolitico
 
 
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