https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857325369.html

СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая

СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: главы МИД стран ЕС могут утвердить новые санкции против РФ до 20 мая

Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:42+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС намерены официально утвердить новые санкции против РФ в преддверии встречи, запланированной на 20 мая, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран. "Министры иностранных дел стран блока намерены официально утвердить предлагаемые (Еврокомиссией - ред.) меры ко времени заседания в Брюсселе, которое запланировано на 20 мая", - говорится в сообщении агентства.

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запад, рф, москва, владимир путин, мид, ес, politico