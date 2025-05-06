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FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857333007.html
FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК
FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК - 06.05.2025, ПРАЙМ
FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК
Новые санкции в отношении России, которые предлагает Европейская комиссия, затрагивают компании из Вьетнама, Турции и Сербии, пишет газета Financial Times со... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:49+0300
2025-05-06T19:51+0300
экономика
россия
вьетнам
ек
ес
санкции против рф
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новые санкции в отношении России, которые предлагает Европейская комиссия, затрагивают компании из Вьетнама, Турции и Сербии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что ЕК может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против РФ, который затронет физических и юридических лиц, а также танкеры. При этом не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий стран - участниц ЕС. "Семнадцатый пакет санкций затрагивает более 20 новых компаний... Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане", - указывается в статье. Издание пишет, что Брюссель в первый раз предлагает наложить санкции на компанию из Вьетнама "за содействие России". По данным газеты, новые санкции предусматривают запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих."Этот пакет санкций также добавляет к списку запрещенного в Россию экспорта несколько товаров двойного назначения... например, химикаты и компоненты станков", - пишет издание.Газета уточняет, что в проекте санкций Европейской комиссии при этом содержится призыв освободить от них проект "Сахалин-2" до июня 2026 года.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. Руководство РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, вьетнам, ек, ес, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ЕК, ЕС, санкции против РФ
19:49 06.05.2025 (обновлено: 19:51 06.05.2025)
 
FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК

FT: новые санкции против РФ, предлагаемые ЕК, затрагивают фирмы Вьетнама, Турции и Сербии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новые санкции в отношении России, которые предлагает Европейская комиссия, затрагивают компании из Вьетнама, Турции и Сербии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что ЕК может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против РФ, который затронет физических и юридических лиц, а также танкеры. При этом не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий стран - участниц ЕС.
"Семнадцатый пакет санкций затрагивает более 20 новых компаний... Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане", - указывается в статье.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против России
16:28
Издание пишет, что Брюссель в первый раз предлагает наложить санкции на компанию из Вьетнама "за содействие России".
По данным газеты, новые санкции предусматривают запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих.
"Этот пакет санкций также добавляет к списку запрещенного в Россию экспорта несколько товаров двойного назначения... например, химикаты и компоненты станков", - пишет издание.
Газета уточняет, что в проекте санкций Европейской комиссии при этом содержится призыв освободить от них проект "Сахалин-2" до июня 2026 года.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать. Руководство РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМЕКЕСсанкции против РФ
 
 
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