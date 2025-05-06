https://1prime.ru/20250506/schetchik-857182373.html
Юрист объяснил суть новаций в процедуре поверки счетчиков
Юрист объяснил суть новаций в процедуре поверки счетчиков - 06.05.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил суть новаций в процедуре поверки счетчиков
Новости о том, что в процедуре поверки счетчиков воды недавно произошли или вот-вот произойдут новации, не имеют под собой реальной почвы. Все необходимые... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T03:03+0300
2025-05-06T03:03+0300
2025-05-06T03:03+0300
установка счетчиков
счетчики
вода
общество
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новости о том, что в процедуре поверки счетчиков воды недавно произошли или вот-вот произойдут новации, не имеют под собой реальной почвы. Все необходимые изменения случились в ноябре прошлого года, и они только упрощают жизнь граждан, рассказал агентству “Прайм” Вадим Егулемов, член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ.“Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось. Одно из последних существенных нововведений – автоматизация поверки счетчиков”, - рассказал он.Поверка — это совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия приборов учета воды метрологическим требованиям. Их проводят специальные аккредитованные в установленном порядке юридические лица и ИП.С ноября 2024 года все результаты поверок фиксируются в государственной системе "Аршин" и собственникам квартир больше не нужно самим ее подтверждать и передавать информацию в ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Достаточно обратиться в аккредитованную организацию, выбрав ее самостоятельно или по рекомендации управляющей компании, заключил Егулемов.
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установка счетчиков, счетчики, вода, общество
установка счетчиков, счетчики, вода, Общество
Юрист объяснил суть новаций в процедуре поверки счетчиков
Юрист Егулемов: новации в поверке счетчиков упрощают жизнь граждан
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новости о том, что в процедуре поверки счетчиков воды недавно произошли или вот-вот произойдут новации, не имеют под собой реальной почвы. Все необходимые изменения случились в ноябре прошлого года, и они только упрощают жизнь граждан, рассказал агентству “Прайм” Вадим Егулемов, член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ.
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“Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось. Одно из последних существенных нововведений – автоматизация поверки счетчиков”, - рассказал он.
Поверка — это совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия приборов учета воды метрологическим требованиям. Их проводят специальные аккредитованные в установленном порядке юридические лица и ИП.
С ноября 2024 года все результаты поверок фиксируются в государственной системе "Аршин" и собственникам квартир больше не нужно самим ее подтверждать и передавать информацию в ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Достаточно обратиться в аккредитованную организацию, выбрав ее самостоятельно или по рекомендации управляющей компании, заключил Егулемов.