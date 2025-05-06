https://1prime.ru/20250506/shos-857303307.html

В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности

В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности - 06.05.2025, ПРАЙМ

В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности

Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают создание структур по противодействую угрозам безопасности, а также борьбе с... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T09:30+0300

2025-05-06T09:30+0300

2025-05-06T09:30+0300

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают создание структур по противодействую угрозам безопасности, а также борьбе с международной преступностью и наркоугрозой, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "В настоящее время мы работаем над адаптацией деятельности организации к современным реалиям, в том числе через совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности. В частности, стороны обсуждают создание ряда структур ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, по информационной безопасности, по борьбе с международной организованной преступностью и наркоугрозой", - сказал он. Как отметил генеральный секретарь, в ШОС уверены, что повышение эффективности работы организации будет способствовать углублению связей ее стран-членов и, как следствие, укреплению региональной безопасности. "Государства-члены организации, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня и руководствуясь принципами хартии ШОС и "шанхайского духа", неуклонно наращивают сотрудничество в различных областях, тем самым внося вклад в дело мира и развития как в регионе, так и за его пределами", - подчеркнул Ермекбаев.

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