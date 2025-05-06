Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250506/shos-857303307.html
В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности
В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности - 06.05.2025, ПРАЙМ
В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности
Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают создание структур по противодействую угрозам безопасности, а также борьбе с... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:30+0300
2025-05-06T09:30+0300
политика
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/854002156_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_48b5c52c60f5ffaa3d308e1911922d45.jpg
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают создание структур по противодействую угрозам безопасности, а также борьбе с международной преступностью и наркоугрозой, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев. "В настоящее время мы работаем над адаптацией деятельности организации к современным реалиям, в том числе через совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности. В частности, стороны обсуждают создание ряда структур ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, по информационной безопасности, по борьбе с международной организованной преступностью и наркоугрозой", - сказал он. Как отметил генеральный секретарь, в ШОС уверены, что повышение эффективности работы организации будет способствовать углублению связей ее стран-членов и, как следствие, укреплению региональной безопасности. "Государства-члены организации, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня и руководствуясь принципами хартии ШОС и "шанхайского духа", неуклонно наращивают сотрудничество в различных областях, тем самым внося вклад в дело мира и развития как в регионе, так и за его пределами", - подчеркнул Ермекбаев.
https://1prime.ru/20250416/shos-856739534.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/02/854002156_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37007989512bd8a6880ee3510294e6c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
шос
Политика, ШОС
09:30 06.05.2025
 
В ШОС обсуждают создание структур по противодействию угрозам безопасности

Генсек ШОС Ермекбаев: ведутся обсуждения по созданию структур по борьбе с преступностью

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Н. Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Н. Ермекбаев - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают создание структур по противодействую угрозам безопасности, а также борьбе с международной преступностью и наркоугрозой, заявил РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"В настоящее время мы работаем над адаптацией деятельности организации к современным реалиям, в том числе через совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности. В частности, стороны обсуждают создание ряда структур ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, по информационной безопасности, по борьбе с международной организованной преступностью и наркоугрозой", - сказал он.
Как отметил генеральный секретарь, в ШОС уверены, что повышение эффективности работы организации будет способствовать углублению связей ее стран-членов и, как следствие, укреплению региональной безопасности.
"Государства-члены организации, опираясь на близость или совпадение оценок текущей региональной и международной повестки дня и руководствуясь принципами хартии ШОС и "шанхайского духа", неуклонно наращивают сотрудничество в различных областях, тем самым внося вклад в дело мира и развития как в регионе, так и за его пределами", - подчеркнул Ермекбаев.
Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС
16 апреля, 14:40
 
ПолитикаШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала