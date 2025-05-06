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Силуанов: обсуждение вопросов по приватизации в правительстве идет сложно

Силуанов: обсуждение вопросов по приватизации в правительстве идет сложно - 06.05.2025, ПРАЙМ

Силуанов: обсуждение вопросов по приватизации в правительстве идет сложно

Минфин РФ не преследует фискальных целей в своих предложениях по большой приватизации и рассчитывает на их поддержку правительством, но решений пока нет,... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:35+0300

2025-05-06T19:35+0300

2025-05-06T19:35+0300

экономика

антон силуанов

минфин

правительство рф

приватизация

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ не преследует фискальных целей в своих предложениях по большой приватизации и рассчитывает на их поддержку правительством, но решений пока нет, обсуждение этих вопросов идет сложно, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Мы всегда говорим о том, что чем больше бизнеса в компании, тем лучше управление, принятие управленческих решений. Минфин в данном случае преследует цель не фискальную, а привлечение ресурсов (на развитие бизнеса – ред.) и большую заинтересованность в работе компаний", - сказал Силуанов. Минфин еще в конце 2023 года вносил в правительство список из примерно 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения возможности приватизации. А весной текущего года министр финансов заявил, что считает текущее время подходящим, чтобы вновь поставить вопрос "большой приватизации" на повестку дня. "Действительно, Минфин направил предложения по приватизации, они заключались в том, что по ряду компаний мы предложили сократить долю участия государства до контрольного пакета", - напомнил министр. "Пока еще в правительстве сложно идет их рассмотрение - даже если эти предложения будут поддержаны, то деньги, привлеченные в результате продажи этих долей, акций, пошли бы на развитие самих компаний, поскольку эти деньги компаниям необходимы", - уточнил он. "Решения нет. Мы будем постоянно это вопрос постоянно в правительстве поднимать, и мы поднимаем его. Надеемся, что соответствующие предложения будут поддержаны", - заявил Силуанов.

https://1prime.ru/20250318/putin-855882378.html

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антон силуанов, минфин, правительство рф, приватизация