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Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии
Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии - 06.05.2025, ПРАЙМ
Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии
Кандидат в президенты Румынии, лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион пообещал, что в случае победы... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T22:58+0300
2025-05-06T22:58+0300
румыния
кэлин джеорджеску
выборы
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КИШИНЕВ, 6 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии, лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион пообещал, что в случае победы 18 мая во втором туре выборов назначит Кэлина Джеорджеску на пост премьер-министра. Такое заявление Симион сделал во вторник в эфире телеканала Digi24.В Румынии 4 мая прошел первый тур выборов президента, в котором первое место занял Симион, получив 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов назначен на 18 мая. "Это обязательство, которое я взял перед румынами. Это нормально, что я делаю такой шаг. Назначение возможно, если он (Джеорджеску) сам этого захочет. Господин Джеорджеску, по моему мнению, заслуживает прийти к руководству страной", - отметил политик.Симион добавил, что сможет найти голоса в парламенте для утверждения будущего правительства. Также он сообщил, что часто обсуждал конфигурацию возможного правительства с самим Джеорджеску, однако сейчас главной задачей является прохождение "вехи 18 мая". Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда Джеорджеску одержал победу, но итоги выборов были отменены из-за предполагаемого вмешательства через соцсети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. Джеорджеску в марте текущего года объявил Симиона своим преемником на новых выборах. Ранее Джеорджеску был членом партии AUR.
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румыния, кэлин джеорджеску, выборы
РУМЫНИЯ, Кэлин Джеорджеску, Выборы
22:58 06.05.2025
 
Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии

Симион пообещал назначить Джеорджеску премьер-министром Румынии в случае победы

© Фото : George Simion/stefan LUPUРумынский политик Джордже Симион
Румынский политик Джордже Симион - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© Фото : George Simion/stefan LUPU
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КИШИНЕВ, 6 мая - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии, лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион пообещал, что в случае победы 18 мая во втором туре выборов назначит Кэлина Джеорджеску на пост премьер-министра.
Такое заявление Симион сделал во вторник в эфире телеканала Digi24.
В Румынии 4 мая прошел первый тур выборов президента, в котором первое место занял Симион, получив 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. Второй тур выборов назначен на 18 мая.
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"Это обязательство, которое я взял перед румынами. Это нормально, что я делаю такой шаг. Назначение возможно, если он (Джеорджеску) сам этого захочет. Господин Джеорджеску, по моему мнению, заслуживает прийти к руководству страной", - отметил политик.
Симион добавил, что сможет найти голоса в парламенте для утверждения будущего правительства.
Также он сообщил, что часто обсуждал конфигурацию возможного правительства с самим Джеорджеску, однако сейчас главной задачей является прохождение "вехи 18 мая".
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда Джеорджеску одержал победу, но итоги выборов были отменены из-за предполагаемого вмешательства через соцсети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. Джеорджеску в марте текущего года объявил Симиона своим преемником на новых выборах. Ранее Джеорджеску был членом партии AUR.
 
РУМЫНИЯКэлин ДжеорджескуВыборы
 
 
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