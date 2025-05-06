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Сийярто: план ЕК отказаться от энергоносителей из РФ - серьезная глупость
Сийярто: план ЕК отказаться от энергоносителей из РФ - серьезная глупость - 06.05.2025, ПРАЙМ
Сийярто: план ЕК отказаться от энергоносителей из РФ - серьезная глупость
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:01+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на то, что Будапешт отвергает его. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Политические мотивированный план Еврокомиссии запретить российские энергоносители - это серьезная ошибка. Он угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет", - написал Сийярто в соцсети X. По мнению министра, ЕК хочет, чтобы страны взяли на себя расходы за ее поддержку Украины и меры по ее присоединению к ЕС. "Мы решительно это отвергаем", - добавил он.
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петер сийярто, ек, ес, мид венгрии, россия, газ
Энергетика, Петер Сийярто, ЕК, ЕС, МИД Венгрии, РОССИЯ, Газ
Сийярто: план ЕК отказаться от энергоносителей из РФ - серьезная глупость
Глава МИД Венгрии назвал серьезной ошибкой план ЕК отказаться от энергоносителей из России
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на то, что Будапешт отвергает его.
Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
"Политические мотивированный план Еврокомиссии запретить российские энергоносители - это серьезная ошибка. Он угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет", - написал Сийярто в соцсети X.
СМИ: комиссар от Венгрии задерживает принятие плана отказа ЕС от энергии РФ
По мнению министра, ЕК хочет, чтобы страны взяли на себя расходы за ее поддержку Украины и меры по ее присоединению к ЕС.
"Мы решительно это отвергаем", - добавил он.