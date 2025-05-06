https://1prime.ru/20250506/slovakiya-857324848.html
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:31+0300
2025-05-06T16:31+0300
2025-05-06T16:33+0300
политика
общество
бизнес
словакия
европа
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве. "Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце. Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией. Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
https://1prime.ru/20250506/fitso-857320566.html
словакия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, словакия, европа, роберт фицо
Политика, Общество , Бизнес, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая
Премьер Словакии Фицо заявил, что ему угрожают наказанием за поездку в Москву 9 мая
БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.
Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве.
"Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.
Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.
Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо