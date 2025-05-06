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Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:31+0300
2025-05-06T16:33+0300
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве. Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве. "Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце. Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией. Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
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общество , бизнес, словакия, европа, роберт фицо
Политика, Общество , Бизнес, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо
16:31 06.05.2025 (обновлено: 16:33 06.05.2025)
 
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая

Премьер Словакии Фицо заявил, что ему угрожают наказанием за поездку в Москву 9 мая

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить мероприятия по случаю Дня Победы 9 мая в Москве.
Ранее Фицо заявил, что посетит мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Москве.
"Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву. Что общего у торжеств по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны в стране, которая понесла самое большое бремя, с тем, что происходит сегодня?" - сказал Фицо в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.
Он заявил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.
Ранее Фицо рассказал, что частью его делегации в ходе визита в Москву станут студент и студентка. Он сообщал, что на День Победы в Москву поедут и словацкие депутаты, но у них будет своя программа, они не будут частью его делегации.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Словакия не будет частью железного занавеса между Европой и РФ, заявил Фицо
15:15
 
ПолитикаОбществоБизнесСЛОВАКИЯЕВРОПАРоберт Фицо
 
 
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