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СМИ: лишь 14 стран ЕС запросили разрешение на увеличение военных расходов - 06.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: лишь 14 стран ЕС запросили разрешение на увеличение военных расходов
СМИ: лишь 14 стран ЕС запросили разрешение на увеличение военных расходов - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: лишь 14 стран ЕС запросили разрешение на увеличение военных расходов
Лишь 14 из 27 стран-членов Евросоюза запросили у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой стратегии ReArm Europe, из-за... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:13+0300
2025-05-06T10:13+0300
экономика
брюссель
бельгия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лишь 14 из 27 стран-членов Евросоюза запросили у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой стратегии ReArm Europe, из-за чего в Брюсселе растут опасения о возможном провале плана перевооружения блока, сообщает издание Euractiv. "Всего чуть более половины стран-членов ЕС официально обратились к Еврокомиссии с запросом о более широкой свободе действий для увеличения оборонных расходов, из-за чего растут опасения касательно того, что амбициозный план Брюсселя по перевооружению может не достичь цели в 800 миллиардов евро. Только 14 стран формально прислушались к призыву Брюсселя активировать "национальную оговорку об освобождении", которая позволяет столицам стран ЕС увеличивать военные расходы на дополнительные 1,5% от годового ВВП в течение четырех лет, избегая нарушения строгих правил блока касательно бюджета", - говорится в публикации. Отмечается, что за разрешением обратились такие страны, как Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словения и Словакия. Примечательно, что ранее издание сообщало о том, что за пять дней до срока подачи заявки в ЕК по поводу увеличения оборонных расходов к Брюсселю не обратилась ни одна страна блока. Членов ЕС призывали подать запрос до 30 апреля, хотя заявки будут принимать и по истечении этого срока. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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брюссель, бельгия, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Экономика, Брюссель, БЕЛЬГИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
10:13 06.05.2025
 
СМИ: лишь 14 стран ЕС запросили разрешение на увеличение военных расходов

Euractiv: лишь 14 стран ЕС запросили разрешение на увеличение оборонных расходов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Лишь 14 из 27 стран-членов Евросоюза запросили у Еврокомиссии разрешение на увеличение оборонных расходов бюджета в рамках новой стратегии ReArm Europe, из-за чего в Брюсселе растут опасения о возможном провале плана перевооружения блока, сообщает издание Euractiv.
"Всего чуть более половины стран-членов ЕС официально обратились к Еврокомиссии с запросом о более широкой свободе действий для увеличения оборонных расходов, из-за чего растут опасения касательно того, что амбициозный план Брюсселя по перевооружению может не достичь цели в 800 миллиардов евро. Только 14 стран формально прислушались к призыву Брюсселя активировать "национальную оговорку об освобождении", которая позволяет столицам стран ЕС увеличивать военные расходы на дополнительные 1,5% от годового ВВП в течение четырех лет, избегая нарушения строгих правил блока касательно бюджета", - говорится в публикации.
Отмечается, что за разрешением обратились такие страны, как Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словения и Словакия.
Примечательно, что ранее издание сообщало о том, что за пять дней до срока подачи заявки в ЕК по поводу увеличения оборонных расходов к Брюсселю не обратилась ни одна страна блока. Членов ЕС призывали подать запрос до 30 апреля, хотя заявки будут принимать и по истечении этого срока.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП
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ЭкономикаБрюссельБЕЛЬГИЯУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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