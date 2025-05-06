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Администрация Трампа хочет установить надзор над Колумбийским университетом - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Администрация Трампа хочет установить надзор над Колумбийским университетом
Администрация Трампа хочет установить надзор над Колумбийским университетом - 06.05.2025, ПРАЙМ
Администрация Трампа хочет установить надзор над Колумбийским университетом
Администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T10:26+0300
2025-05-06T10:26+0300
политика
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства, пишет газета. "Администрация Трампа представила Колумбийскому университету предложение о мировом соглашении, форме государственного надзора, уполномочивающего судью следить за тем, что университет следует соглашению", - говорится в публикации. Отмечается, что администрация президента стремиться таким образом обеспечить в университете "разнообразие точек зрения", а также отсутствие дискриминации по национальному признаку по отношению к абитуриентам. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
10:26 06.05.2025
 
Администрация Трампа хочет установить надзор над Колумбийским университетом

WSJ: власти США предложили Колумбийскому университету согласиться на надзор

Флаг США
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Колумбийскому университету добровольно согласиться на установление над вузом государственного надзора, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В случае, если университет откажется принимать предложение администрации, спор придется разрешать в суде, что может закончиться для вуза введением еще более жестких условий со стороны правительства, пишет газета.
"Администрация Трампа представила Колумбийскому университету предложение о мировом соглашении, форме государственного надзора, уполномочивающего судью следить за тем, что университет следует соглашению", - говорится в публикации.
Отмечается, что администрация президента стремиться таким образом обеспечить в университете "разнообразие точек зрения", а также отсутствие дискриминации по национальному признаку по отношению к абитуриентам.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа.
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