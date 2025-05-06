Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/smi-857310704.html
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:22+0300
2025-05-06T12:22+0300
технологии
общество
сша
йемен
пит хегсет
signal
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970098_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_fd3ca563608e2629b1247b5b61e93d49.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал в по меньшей мере десятке таких чатов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Министр обороны Пит Хегсет использовал Signal намного больше для официальных дел Пентагона, чем ранее сообщалось, участвуя в по меньшей мере десятке разных чатов", - пишет газета. Источники издания, знакомые с образом ведения дел Хегсета, отметили, что по крайней мере в одном случае Хегсет использовал чат в Signal, чтобы попросить помощников проинформировать другие страны о военной операции. Кроме того, он обсуждал в мессенджере график, зарубежные поездки, появление в СМИ и другие вопросы. Многие из чатов создал он сам, отправляя сообщения по незащищенной линии с личного телефона, находясь в том числе в Пентагоне. Отмечается, что некоторые из сообщений писал военный помощник Хегсета полковник морской пехоты Рики Бурия, у которого был доступ к телефону министра. Источники сообщают, что именно Бурия поделился информацией о будущей атаке на хуситов в чате, в котором были супруга Хегсета, его брат и адвокат. Кроме того, источники указывают, что иногда сообщения Хегсета пропадали из чатов, что может быть нарушением правил о ведении официальных записей.
https://1prime.ru/20250214/khegset-854937652.html
сша
йемен
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970098_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_541c45c6a0bca8f036d4fda73d90d617.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , сша, йемен, пит хегсет, signal
Технологии, Общество , США, ЙЕМЕН, Пит Хегсет, Signal
12:22 06.05.2025
 
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона

WSJ: Хегсет использовал больше чатов в Signal для обсуждения вопросов Пентагона

© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. KubitzaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© Фото : DoD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Alexander C. Kubitza
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал в по меньшей мере десятке таких чатов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет использовал Signal намного больше для официальных дел Пентагона, чем ранее сообщалось, участвуя в по меньшей мере десятке разных чатов", - пишет газета.
Источники издания, знакомые с образом ведения дел Хегсета, отметили, что по крайней мере в одном случае Хегсет использовал чат в Signal, чтобы попросить помощников проинформировать другие страны о военной операции. Кроме того, он обсуждал в мессенджере график, зарубежные поездки, появление в СМИ и другие вопросы. Многие из чатов создал он сам, отправляя сообщения по незащищенной линии с личного телефона, находясь в том числе в Пентагоне.
Отмечается, что некоторые из сообщений писал военный помощник Хегсета полковник морской пехоты Рики Бурия, у которого был доступ к телефону министра. Источники сообщают, что именно Бурия поделился информацией о будущей атаке на хуситов в чате, в котором были супруга Хегсета, его брат и адвокат.
Кроме того, источники указывают, что иногда сообщения Хегсета пропадали из чатов, что может быть нарушением правил о ведении официальных записей.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе
14 февраля, 14:30
 
ТехнологииОбществоСШАЙЕМЕНПит ХегсетSignal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала