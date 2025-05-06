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СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:22+0300
2025-05-06T12:22+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал в по меньшей мере десятке таких чатов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Министр обороны Пит Хегсет использовал Signal намного больше для официальных дел Пентагона, чем ранее сообщалось, участвуя в по меньшей мере десятке разных чатов", - пишет газета. Источники издания, знакомые с образом ведения дел Хегсета, отметили, что по крайней мере в одном случае Хегсет использовал чат в Signal, чтобы попросить помощников проинформировать другие страны о военной операции. Кроме того, он обсуждал в мессенджере график, зарубежные поездки, появление в СМИ и другие вопросы. Многие из чатов создал он сам, отправляя сообщения по незащищенной линии с личного телефона, находясь в том числе в Пентагоне. Отмечается, что некоторые из сообщений писал военный помощник Хегсета полковник морской пехоты Рики Бурия, у которого был доступ к телефону министра. Источники сообщают, что именно Бурия поделился информацией о будущей атаке на хуситов в чате, в котором были супруга Хегсета, его брат и адвокат. Кроме того, источники указывают, что иногда сообщения Хегсета пропадали из чатов, что может быть нарушением правил о ведении официальных записей.
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технологии, общество , сша, йемен, пит хегсет, signal
Технологии, Общество , США, ЙЕМЕН, Пит Хегсет, Signal
СМИ: Хегсет использовал больше чатов для обсуждения вопросов Пентагона
WSJ: Хегсет использовал больше чатов в Signal для обсуждения вопросов Пентагона
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет использовал намного больше чатов в мессенджере Signal для обсуждения вопросов Пентагона, чем ранее предполагалось, он участвовал в по меньшей мере десятке таких чатов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет использовал Signal намного больше для официальных дел Пентагона, чем ранее сообщалось, участвуя в по меньшей мере десятке разных чатов", - пишет газета.
Источники издания, знакомые с образом ведения дел Хегсета, отметили, что по крайней мере в одном случае Хегсет использовал чат в Signal, чтобы попросить помощников проинформировать другие страны о военной операции. Кроме того, он обсуждал в мессенджере график, зарубежные поездки, появление в СМИ и другие вопросы. Многие из чатов создал он сам, отправляя сообщения по незащищенной линии с личного телефона, находясь в том числе в Пентагоне.
Отмечается, что некоторые из сообщений писал военный помощник Хегсета полковник морской пехоты Рики Бурия, у которого был доступ к телефону министра. Источники сообщают, что именно Бурия поделился информацией о будущей атаке на хуситов в чате, в котором были супруга Хегсета, его брат и адвокат.
Кроме того, источники указывают, что иногда сообщения Хегсета пропадали из чатов, что может быть нарушением правил о ведении официальных записей.
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