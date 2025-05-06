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СМИ: США не предоставили план по сокращению военного присутствия в Европе

СМИ: США не предоставили план по сокращению военного присутствия в Европе - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США не предоставили план по сокращению военного присутствия в Европе

США еще не предоставили европейским странам план по сокращению своего военного присутствия в Европе, что мешает эффективному планированию по замене выведенного... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:23+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. США еще не предоставили европейским странам план по сокращению своего военного присутствия в Европе, что мешает эффективному планированию по замене выведенного американского вооружения, сообщает издание Newsweek со ссылкой на чиновника. "США все еще не создали дорожную карту, показывающую, какие вооружения Вашингтон планирует вывести из Европы и что континенту придется срочно заменять... США просигнализировали, что им может потребоваться до двух лет для оценки того, какие именно активы они хотят вывести из Европы, что означает, что континент не может эффективно планировать сдерживание неядерными средствами", - говорится в публикации со ссылкой на официальное лицо, ознакомленное с вопросами оборонного планирования европейских стран. В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил партнерам по НАТО разработать дорожную карту на случай сокращения американского военного присутствия в Европе. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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европа, сша, москва, дональд трамп, пит хегсет, нато, newsweek