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СМИ: США рискуют отстать в гонке ИИ-технологий из-за политики Трампа
СМИ: США рискуют отстать в гонке ИИ-технологий из-за политики Трампа - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США рискуют отстать в гонке ИИ-технологий из-за политики Трампа
Политика администрации президента США Дональда Трампа в области чистой энергии может привести к отставанию страны в глобальной гонке ИИ-технологий, в том числе... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T13:45+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Политика администрации президента США Дональда Трампа в области чистой энергии может привести к отставанию страны в глобальной гонке ИИ-технологий, в том числе по отношению к Китаю, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Как подчеркивает газета, администрация Трампа уже приостановила разработки в области чистой энергии на землях, принадлежащих правительству, а также заморозила выдачу федеральных кредитов на подобные разработки. "В стратегическом плане США рискуют подорвать свою стартовую позицию в глобальной гонке ИИ... Китай, с другой стороны, выбрал проактивный подход к модернизации электросети и эффективного распределения энергии", - приводит газета слова вице-председателя компании по обслуживанию центров обработки данных Hitachi Vantara Саймона Нинана. По данным Центра стратегических и международных исследований в США, к 2030 году центры обработки данных добавят к общему спросу на электроэнергию в стране 83,7 гигаватт, что эквивалентно подключению к национальной электросети нового штата размером с Техас, пишет газета. По мнению Нинана, враждебный настрой нынешней администрации США по отношению к зеленой энергии может привести к тому, что страна не сможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в рамках развития цифровых технологий. Как пишет Financial Times о ссылкой на экспертов, развернуть производство возобновляемой энергии проще и дешевле, чем строить дополнительные традиционные электростанции. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации США сообщала, что Трамп в рамках нового бюджетного предложения на 2026 год предложит сократить необоронные расходы на 163 миллиарда долларов, которые касаются охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи.
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Энергетика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Financial Times
СМИ: США рискуют отстать в гонке ИИ-технологий из-за политики Трампа
FT: политика Трампа в области энергии может привести США к проигрышу в гонке ИИ
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Политика администрации президента США Дональда Трампа в области чистой энергии может привести к отставанию страны в глобальной гонке ИИ-технологий, в том числе по отношению к Китаю, сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов.
Как подчеркивает газета, администрация Трампа уже приостановила разработки в области чистой энергии на землях, принадлежащих правительству, а также заморозила выдачу федеральных кредитов на подобные разработки.
"В стратегическом плане США рискуют подорвать свою стартовую позицию в глобальной гонке ИИ... Китай, с другой стороны, выбрал проактивный подход к модернизации электросети и эффективного распределения энергии", - приводит газета слова вице-председателя компании по обслуживанию центров обработки данных Hitachi Vantara Саймона Нинана.
По данным Центра стратегических и международных исследований в США, к 2030 году центры обработки данных добавят к общему спросу на электроэнергию в стране 83,7 гигаватт, что эквивалентно подключению к национальной электросети нового штата размером с Техас, пишет газета.
По мнению Нинана, враждебный настрой нынешней администрации США по отношению к зеленой энергии может привести к тому, что страна не сможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в рамках развития цифровых технологий. Как пишет Financial Times о ссылкой на экспертов, развернуть производство возобновляемой энергии проще и дешевле, чем строить дополнительные традиционные электростанции.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации США сообщала, что Трамп в рамках нового бюджетного предложения на 2026 год предложит сократить необоронные расходы на 163 миллиарда долларов, которые касаются охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи.
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