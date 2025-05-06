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СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против России - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против России
СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против России - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против России
Новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, который Еврокомиссия собирается предложить во вторник для демонстрации способности "договориться о чем-либо... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:42+0300
2025-05-06T14:42+0300
экономика
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politico
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, который Еврокомиссия собирается предложить во вторник для демонстрации способности "договориться о чем-либо против России", не будет включать каких-либо серьезных новых ограничений, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран. "Страны Европейского союза не ожидают новых серьезных ограничений в следующем пакете санкций против России, который комиссия представит странам во вторник... Целью (пакета - ред.) стала демонстрация того, что блок из 27 стран "все еще может договориться о чем-либо против России" после угроз вето со стороны Венгрии", - говорится в сообщении агентства. Согласно сообщению, в новый пакет войдут более строгие ограничения на экспорт, в том числе обновленные списки санкций в отношении продаж технологий, которые могут использоваться армией РФ, а также танкеров. Отмечается, что, по словам дипломатов, предложение о новом пакете оказалось готово раньше, чем ожидалось: в середине апреля предполагалось, что Еврокомиссия представит его не ранее июля. Кроме того, членам ЕС заранее не сообщили о списке мер, как это было со всеми предыдущими пакетами антироссийских санкций, отмечает агентство.
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запад, ес, politico, россия
Экономика, ЗАПАД, ЕС, Politico, РОССИЯ
14:42 06.05.2025
 
СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против России

Reuters: 17-й пакет санкций ЕС не будет включать серьезных ограничений против РФ

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, который Еврокомиссия собирается предложить во вторник для демонстрации способности "договориться о чем-либо против России", не будет включать каких-либо серьезных новых ограничений, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Еврокомиссия может во вторник предложить новый, 17-й пакет санкций против России, в него войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако не будут добавлены новые наименования товаров из-за возможных разногласий европейских стран.
"Страны Европейского союза не ожидают новых серьезных ограничений в следующем пакете санкций против России, который комиссия представит странам во вторник... Целью (пакета - ред.) стала демонстрация того, что блок из 27 стран "все еще может договориться о чем-либо против России" после угроз вето со стороны Венгрии", - говорится в сообщении агентства.
Согласно сообщению, в новый пакет войдут более строгие ограничения на экспорт, в том числе обновленные списки санкций в отношении продаж технологий, которые могут использоваться армией РФ, а также танкеров.
Отмечается, что, по словам дипломатов, предложение о новом пакете оказалось готово раньше, чем ожидалось: в середине апреля предполагалось, что Еврокомиссия представит его не ранее июля. Кроме того, членам ЕС заранее не сообщили о списке мер, как это было со всеми предыдущими пакетами антироссийских санкций, отмечает агентство.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России
10:58
 
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