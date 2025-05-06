Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250506/smi-857323546.html
На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ
На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ - 06.05.2025, ПРАЙМ
На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ
Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T16:12+0300
2025-05-06T16:12+0300
вооружения
промышленность
украина
москва
владимир зеленский
forbes
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. "Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции. Одна из обсуждаемых моделей - введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале По информации журнала, собранные деньги будут направляться на закупку необходимого ВСУ оружия. Forbes Ukraine утверждает, что решение уже согласовано с Владимиром Зеленским. Депутат Верховной рады Галина Янченко в марте заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений. Министр обороны Украины Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что не исключает снятие запрета на экспорт вооружения.
https://1prime.ru/20250506/ushakov-857323199.html
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, украина, москва, владимир зеленский, forbes, всу
Вооружения, Промышленность, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Forbes, ВСУ
16:12 06.05.2025
 
На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ

Forbes: правительство Украины может разрешить экспорт оборонной продукции в мае

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes.
"Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции. Одна из обсуждаемых моделей - введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
По информации журнала, собранные деньги будут направляться на закупку необходимого ВСУ оружия. Forbes Ukraine утверждает, что решение уже согласовано с Владимиром Зеленским.
Депутат Верховной рады Галина Янченко в марте заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что не исключает снятие запрета на экспорт вооружения.
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
США понимают позицию России по Украине, заявил Ушаков
16:07
 
ВооруженияПромышленностьУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийForbesВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала