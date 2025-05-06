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На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ

На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ - 06.05.2025, ПРАЙМ

На Украине хотят разрешить экспорт оборонной продукции, пишут СМИ

Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T16:12+0300

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вооружения

промышленность

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москва

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Кабмин Украины может уже в мае разрешить экспорт украинской оборонной продукции, пишет во вторник украинская версия журнала Forbes. "Правительство готовится разрешить экспорт оборонной продукции уже в мае. Украинские производители дронов и систем РЭБ в 2024 году были загружены лишь на 37% из-за нехватки госконтрактов. Для решения этой проблемы правительство рассматривает возможность контролируемого экспорта оборонной продукции. Одна из обсуждаемых моделей - введение 20% пошлины на экспорт дронов, РЭБ и другой оборонной продукции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале По информации журнала, собранные деньги будут направляться на закупку необходимого ВСУ оружия. Forbes Ukraine утверждает, что решение уже согласовано с Владимиром Зеленским. Депутат Верховной рады Галина Янченко в марте заявляла о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений. Министр обороны Украины Рустем Умеров в октябре 2024 года заявлял, что не исключает снятие запрета на экспорт вооружения.

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промышленность, украина, москва, владимир зеленский, forbes, всу