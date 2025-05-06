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СМИ: США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном - 06.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном
СМИ: США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном
США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы на выходные, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T02:59+0300
2025-05-06T02:59+0300
энергетика
мировая экономика
экономика
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
стив уиткофф
жан-ноэль барро
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы на выходные, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. "Посланник Белого дома Стив Уиткофф рассказал мне, что США пытаются запланировать четвертый раунд ядерных переговоров с Иранов на этой неделе", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X. По словам Равида, Уитккоф подчеркнул, что стороны делают прогресс в переговорах. "Если этого (встречи США и Ирана - ред.) не произойдет, то только из-за поездки президента (США Дональда Трампа - ред.) на Ближний Восток. ... Мы добиваемся определенного прогресса. Президент хочет, чтобы это было решено дипломатическим путем, если это возможно, поэтому мы делаем все возможное, чтобы это началось", - цитирует журналист спецпосланника. Уитккоф также добавил Равиду, что надеется на прогресс в достижении прекращении огня в секторе Газа до или после поездки Трампа на Ближний Восток в мае. Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После заявления о переносе переговоров между Ираном и США глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил агентству Франс Пресс, что встреча по ядерной проблематике между "евротройкой" и Ираном, которая планировалась на пятницу, также не состоится. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, жан-ноэль барро, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Жан-Ноэль Барро, МИД
02:59 06.05.2025
 
СМИ: США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном

Axios: США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном на выходные

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. США пытаются договориться о четвертом раунде переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы на выходные, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф рассказал мне, что США пытаются запланировать четвертый раунд ядерных переговоров с Иранов на этой неделе", - говорится в сообщении журналиста в соцсети X.
По словам Равида, Уитккоф подчеркнул, что стороны делают прогресс в переговорах.
"Если этого (встречи США и Ирана - ред.) не произойдет, то только из-за поездки президента (США Дональда Трампа - ред.) на Ближний Восток. ... Мы добиваемся определенного прогресса. Президент хочет, чтобы это было решено дипломатическим путем, если это возможно, поэтому мы делаем все возможное, чтобы это началось", - цитирует журналист спецпосланника.
Уитккоф также добавил Равиду, что надеется на прогресс в достижении прекращении огня в секторе Газа до или после поездки Трампа на Ближний Восток в мае.
Ранее в четверг глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что запланированный на 3 мая в Риме четвертый раунд переговоров между США и Ираном будет перенесён на другой день из-за проблем с логистикой, а дата нового раунда будет объявлена после согласования. После заявления о переносе переговоров между Ираном и США глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил агентству Франс Пресс, что встреча по ядерной проблематике между "евротройкой" и Ираном, которая планировалась на пятницу, также не состоится.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампСтив УиткоффЖан-Ноэль БарроМИД
 
 
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