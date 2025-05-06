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Дефицит торгового баланса США в марте неожиданно вырос на 14%

Дефицит торгового баланса США в марте неожиданно вырос на 14% - 06.05.2025, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в марте неожиданно вырос на 14%

Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 17,3 миллиарда долларов, или на 14% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до рекордных 140,5... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T15:33+0300

2025-05-06T15:33+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 17,3 миллиарда долларов, или на 14% по сравнению с пересмотренным показателем февраля - до рекордных 140,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 137 миллиардов долларов с первоначального значения февраля в 122,7 миллиарда, которое было пересмотрено до 123,2 миллиарда долларов.Показатель достиг рекордного уровня, как следует из исторических данных ведомства.Экспорт из США в марте вырос на 0,2%, или на 0,5 миллиарда долларов - до 278,5 миллиарда. Импорт поднялся на 4,4%, или на 17,8 миллиарда долларов - до 419 миллиардов.Дефицит внешней торговли товарами США в марте увеличился по отношению к февралю на 16,5 миллиарда долларов - до 163,5 миллиарда, профицит по статье услуг - снизился на 0,8 миллиарда, до 23 миллиардов.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).

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мировая экономика, финансы, сша