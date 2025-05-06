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Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране - 06.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250506/ssha-857327300.html
Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране
Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране - 06.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране
Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T17:40+0300
2025-05-06T17:40+0300
экономика
сша
вашингтон
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. "Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты.. Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.
https://1prime.ru/20250506/dollar-857326447.html
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сша, вашингтон, скотт бессент
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент
17:40 06.05.2025
 
Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране

Глава Минфина США Бессент: дефолта в стране не будет, предел госзаймов будет увеличен

Флаг США
Флаг США
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент.
"Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты..
Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.
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Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США
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ЭкономикаСШАВАШИНГТОНСкотт Бессент
 
 
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