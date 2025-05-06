https://1prime.ru/20250506/ssha-857327300.html

Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране

Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране - 06.05.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США исключил возможность дефолта в стране

Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T17:40+0300

2025-05-06T17:40+0300

2025-05-06T17:40+0300

экономика

сша

вашингтон

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Дефолта в США не будет, предел государственных заимствований будет увеличен, сообщил министр финансов страны Скотт Бессент. "Правительство США никогда не допустит дефолта. Мы поднимем потолок госдолга. Министерство не станет исполнять никакие трюки, мы обеспечим увеличение потолка госдолга", - заявил Бессент на слушаниях в бюджетном подкомитете палаты представителей. Трансляция ведется на сайте палаты.. Как сообщалось, американский госдолг превысил отметку 36 триллионов долларов.

https://1prime.ru/20250506/dollar-857326447.html

сша

вашингтон

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сша, вашингтон, скотт бессент