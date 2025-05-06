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Импорт США из Китая в марте упал до пятилетнего минимума

Импорт США из Китая в марте упал до пятилетнего минимума - 06.05.2025, ПРАЙМ

Импорт США из Китая в марте упал до пятилетнего минимума

США на фоне ужесточения торговой политики в марте сократили импорт товаров из Китая до минимальных за пять лет 29,4 миллиарда долларов, следует из анализа РИА... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:03+0300

2025-05-06T19:03+0300

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китай

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. США на фоне ужесточения торговой политики в марте сократили импорт товаров из Китая до минимальных за пять лет 29,4 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Ввоз китайских товаров в Штаты в марте сократился на 7% и составил 29,4 миллиарда долларов. Меньше было последний раз только в разгар коронавирусной пандемии - в марте 2020 года, когда было импортировано продукции лишь на 19,6 миллиарда долларов. Сами США при этом, наоборот, нарастили экспорт до 11,5 миллиарда долларов, что почти на 10% больше уровня февраля.

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китай, сша, дональд трамп, мировая экономика