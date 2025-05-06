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Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров
Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров - 06.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров
В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:21+0300
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт. "Выполнены проверки 1333 судов. Замечания выявлены на 230 судах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", — сказал министр. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
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Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Черное море, Роман Старовойт, Владимир Путин, Виталий Савельев, Ространснадзор
Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров
Старовойт: в России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
"Выполнены проверки 1333 судов. Замечания выявлены на 230 судах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", — сказал министр.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России