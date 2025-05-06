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Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров
Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров - 06.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров
В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:21+0300
2025-05-06T14:21+0300
бизнес
россия
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москва
черное море
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт. "Выполнены проверки 1333 судов. Замечания выявлены на 230 судах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", — сказал министр. Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
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бизнес, россия, рф, москва, черное море, роман старовойт, владимир путин, виталий савельев, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Черное море, Роман Старовойт, Владимир Путин, Виталий Савельев, Ространснадзор
14:21 06.05.2025
 
Глава Минтранса сообщил о результатах проверки российских танкеров

Старовойт: в России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В России проверено более 1300 танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий, сообщил РИА Новости глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
"Выполнены проверки 1333 судов. Замечания выявлены на 230 судах. Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий", — сказал министр.
Президент РФ Владимир Путин в январе в ходе заслушивания отчета о работе правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Минтранс РФ сообщал, что организует проверку судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Проведение мероприятий поручено Ространснадзору. Также проводилась и оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России
10:58
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВАЧерное мореРоман СтаровойтВладимир ПутинВиталий СавельевРостранснадзор
 
 
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