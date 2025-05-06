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Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров
Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров - 06.05.2025, ПРАЙМ
Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров
Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T04:24+0300
2025-05-06T04:24+0300
2025-05-06T04:24+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин.
Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.
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москва
Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров
Глава ЦРПТ Дубин: страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин.
Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.