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Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров

Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров - 06.05.2025, ПРАЙМ

Страны глобального Юга интересуются системой маркировки товаров

Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T04:24+0300

2025-05-06T04:24+0300

2025-05-06T04:24+0300

экономика

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Страны глобального Юга проявляют интерес к системе маркировки товаров, с их стороны наблюдается определенный спрос, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "В мире есть шесть рынков, где маркировка внедрена и работает в цифровом виде. Мы знаем, что есть определенный спрос на систему маркировки прослеживаемости из ряда стран так называемого глобального Юга. С ними ведем разговор", - сказал Дубин. Он добавил, что особый интерес к технологиям по маркировке товаров отмечается в области фармацевтики и табачной продукции, где маркировка становится мировым стандартом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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