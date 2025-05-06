https://1prime.ru/20250506/sud-857300104.html

В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев

В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев - 06.05.2025, ПРАЙМ

В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев

Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T08:04+0300

2025-05-06T08:04+0300

2025-05-06T08:04+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, всего за 2024 год было осуждено 20 151 гражданин стран СНГ и 987 граждан других государств. Помимо этого, приговоры выслушало 815 человек без гражданства. Чаще всего иностранцы попадались на кражах (более 3,7 тысячи человек), незаконном обороте наркотиков (955 человек), убийствах (182 человека, причинение тяжкого вреда здоровью (почти 500 человек), похищении (63 человека), изнасилованиях (181 человек). Почти 500 человек осуждены за мошенничество, 76 - за хулиганство, 9 - за теракты.

https://1prime.ru/20250505/sud-857280872.html

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бизнес, россия, снг