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Суд отменил обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску ГП - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Суд отменил обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску ГП
Суд отменил обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску ГП - 06.05.2025, ПРАЙМ
Суд отменил обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску ГП
Сахалинский арбитражный суд удовлетворил ходатайство СП "Сахалин-Шельф-Сервис" об отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Сергею Богданчикову и... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T09:08+0300
2025-05-06T09:08+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
сахалин
роснефть
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Сахалинский арбитражный суд удовлетворил ходатайство СП "Сахалин-Шельф-Сервис" об отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, говорится в картотеке арбитражных дел. Как следует из картотеки, арбитраж вынес соответствующее решение во вторник. Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил заявление СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в этом СП, говорится в картотеке арбитражных дел. "Сахалин-Шельф-Сервис" трижды подавал заявление об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ, и в двух случаях суд не удовлетворил заявление. Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и восьми кипрским компаниям 7 февраля 2025 года с требованием признать ничтожными ряд сделок и взыскать в доход РФ долю в уставном капитале ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" в размере 52,58%, принадлежащую АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания". По иску были приняты обеспечительные меры, в частности в отношении "Сахалин-Шельф-Сервиса". Дело по ходатайству ГП РФ рассматривается в закрытом режиме. Сергей Богданчиков в 1998-2010 годах был президентом ОАО НК "Роснефть". До этого он занимал пост генерального директора АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз", а также возглавлял ее совет директоров, в состав которого входил второй ответчик – партнер GHP Group Марк Гарбер. В числе ответчиков названы компании Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited, зарегистрированные на Кипре. По данным картотеки, третьими лицами судом указаны АО "Форпроект", АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания", СП ООО "Сахалин-шельф-сервис", Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ранее суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры РФ о рассмотрении данного дела в закрытом режиме. Следующее заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 2 июня.
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бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, роснефть
Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Роснефть
09:08 06.05.2025
 
Суд отменил обеспечительные меры СП "Сахалин-Шельф-Сервис" по иску ГП

Суд отменил обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к Богданчикову и Гарберу

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – ПРАЙМ. Сахалинский арбитражный суд удовлетворил ходатайство СП "Сахалин-Шельф-Сервис" об отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, говорится в картотеке арбитражных дел.
Как следует из картотеки, арбитраж вынес соответствующее решение во вторник.
Арбитражный суд Сахалинской области удовлетворил заявление СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ о выводе из-под управления государства доли в этом СП, говорится в картотеке арбитражных дел.
"Сахалин-Шельф-Сервис" трижды подавал заявление об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры РФ, и в двух случаях суд не удовлетворил заявление.
Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и восьми кипрским компаниям 7 февраля 2025 года с требованием признать ничтожными ряд сделок и взыскать в доход РФ долю в уставном капитале ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" в размере 52,58%, принадлежащую АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания". По иску были приняты обеспечительные меры, в частности в отношении "Сахалин-Шельф-Сервиса". Дело по ходатайству ГП РФ рассматривается в закрытом режиме.
Сергей Богданчиков в 1998-2010 годах был президентом ОАО НК "Роснефть". До этого он занимал пост генерального директора АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз", а также возглавлял ее совет директоров, в состав которого входил второй ответчик – партнер GHP Group Марк Гарбер.
В числе ответчиков названы компании Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited, зарегистрированные на Кипре. По данным картотеки, третьими лицами судом указаны АО "Форпроект", АО "Восточная инвестиционно-промышленная компания", СП ООО "Сахалин-шельф-сервис", Федеральная служба судебных приставов и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Ранее суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры РФ о рассмотрении данного дела в закрытом режиме. Следующее заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 2 июня.
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