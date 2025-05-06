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Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на один миллион рублей криптомессенджер Threema за повторное неисполнение обязанностей по защите информации на | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:54+0300
2025-05-06T14:54+0300
экономика
бизнес
россия
imo
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на один миллион рублей криптомессенджер Threema за повторное неисполнение обязанностей по защите информации на территории России, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Трима ДжиЭмБиЭйч (Threema GmbH) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - сообщили в суде. В статье речь идет о неисполнении законодательства в сфере информационных технологий и защите информации, компания нарушила ее повторно. Threema - приложение для обмена сообщениями, разработанное швейцарской компанией Threema GmbH и запущенное в 2012 году. Кроме того, за аналогичные правонарушения суд впервые назначил по 800 тысяч рублей штрафа компаниям Gultsch &amp; Weiss GbR (мессенджер Conversations) и PageBites Inc (мессенджер Imo).
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бизнес, россия, imo
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, IMO
14:54 06.05.2025
 
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей

Суд оштрафовал криптомессенджер Threema за нарушение защиты данных

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на один миллион рублей криптомессенджер Threema за повторное неисполнение обязанностей по защите информации на территории России, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Трима ДжиЭмБиЭйч (Threema GmbH) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - сообщили в суде.
В статье речь идет о неисполнении законодательства в сфере информационных технологий и защите информации, компания нарушила ее повторно.
Threema - приложение для обмена сообщениями, разработанное швейцарской компанией Threema GmbH и запущенное в 2012 году.
Кроме того, за аналогичные правонарушения суд впервые назначил по 800 тысяч рублей штрафа компаниям Gultsch & Weiss GbR (мессенджер Conversations) и PageBites Inc (мессенджер Imo).
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