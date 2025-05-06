https://1prime.ru/20250506/sud-857319460.html
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на один миллион рублей криптомессенджер Threema за повторное неисполнение обязанностей по защите информации на | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T14:54+0300
2025-05-06T14:54+0300
2025-05-06T14:54+0300
экономика
бизнес
россия
imo
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на один миллион рублей криптомессенджер Threema за повторное неисполнение обязанностей по защите информации на территории России, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Трима ДжиЭмБиЭйч (Threema GmbH) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - сообщили в суде. В статье речь идет о неисполнении законодательства в сфере информационных технологий и защите информации, компания нарушила ее повторно. Threema - приложение для обмена сообщениями, разработанное швейцарской компанией Threema GmbH и запущенное в 2012 году. Кроме того, за аналогичные правонарушения суд впервые назначил по 800 тысяч рублей штрафа компаниям Gultsch & Weiss GbR (мессенджер Conversations) и PageBites Inc (мессенджер Imo).
https://1prime.ru/20250504/moyka-856923086.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_40:0:1459:1064_1920x0_80_0_0_1faedaa39234c44026b6bca064ca797c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, imo
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, IMO
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema на миллион рублей
Суд оштрафовал криптомессенджер Threema за нарушение защиты данных
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на один миллион рублей криптомессенджер Threema за повторное неисполнение обязанностей по защите информации на территории России, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы Трима ДжиЭмБиЭйч (Threema GmbH) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей", - сообщили в суде.
В статье речь идет о неисполнении законодательства в сфере информационных технологий и защите информации, компания нарушила ее повторно.
Threema - приложение для обмена сообщениями, разработанное швейцарской компанией Threema GmbH и запущенное в 2012 году.
Кроме того, за аналогичные правонарушения суд впервые назначил по 800 тысяч рублей штрафа компаниям Gultsch & Weiss GbR (мессенджер Conversations) и PageBites Inc (мессенджер Imo).
Россиян предупредили о штрафе за мойку машины на даче