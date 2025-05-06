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Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе - 06.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе
Основные фондовые индексы Китая, Гонконга и Австралии растут во вторник утром, в Японии и Южной Корее продолжаются выходные дни и торги не проводятся,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:18+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая, Гонконга и Австралии растут во вторник утром, в Японии и Южной Корее продолжаются выходные дни и торги не проводятся, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,94%, до 3 309,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на1,9%, до 1 952,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,64%, до 22 647,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 161,6 пункта. В Южной Корее и Японии с начала недели торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам пятницы южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта. Аналитики оценивают открытие торгов в Китае после продолжительных праздничных дней. "Статистика по путешествиям и потреблению в выходные дни по случаю празднования Дня труда довольно хорошая, что указывает на сохранение динамики роста потребления услуг", - прокомментировал агентству Блумберг старший инвестиционный стратег Bank of East Asia Джейсон Чан (Jason Chan). Согласно вышедшим ранее во вторник данным, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в апреле до 50,7 пункта с 51,9 пункта в марте, прогнозировалось снижение до 51,7 пункта. Композитный индекс PMI страны в апреле опустился до 51,1 пункта с мартовских 51,8 пункта, аналитики ожидали показатель на уровне 50,5 пункта.
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рынки, торги, китай, япония, южная корея, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе
Биржи Китая, Гонконга и Австралии растут, в Японии и Южной Корее торги не проводятся
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая, Гонконга и Австралии растут во вторник утром, в Японии и Южной Корее продолжаются выходные дни и торги не проводятся, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,94%, до 3 309,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на1,9%, до 1 952,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,64%, до 22 647,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 161,6 пункта.
В Южной Корее и Японии с начала недели торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам пятницы южнокорейский KOSPI поднялся на 0,12%, до 2 559,79 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,04%, до 36 830,69 пункта.
Аналитики оценивают открытие торгов в Китае после продолжительных праздничных дней. "Статистика по путешествиям и потреблению в выходные дни по случаю празднования Дня труда довольно хорошая, что указывает на сохранение динамики роста потребления услуг", - прокомментировал агентству Блумберг старший инвестиционный стратег Bank of East Asia Джейсон Чан (Jason Chan).
Согласно вышедшим ранее во вторник данным, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в апреле до 50,7 пункта с 51,9 пункта в марте, прогнозировалось снижение до 51,7 пункта. Композитный индекс PMI страны в апреле опустился до 51,1 пункта с мартовских 51,8 пункта, аналитики ожидали показатель на уровне 50,5 пункта.
Фондовые индексы АТР выросли в пятницу