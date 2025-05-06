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Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19 - 06.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19 - 06.05.2025, ПРАЙМ
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19
Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T08:40+0300
2025-05-06T08:40+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, следует из публикации на сайте Белого дома. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Белого дома в связи с указом, распоряжение президента должно "защитить американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности", в том числе тех, которые могли привести к пандемии вируса COVID-19. "Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований (вирусов - ред.) в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране... позволяет исследовательским агентствам США выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут угрожать здоровью американцев, общественной и национальной безопасности", - говорится в публикации. Как подчеркивается в пресс-релизе, Трамп уже на протяжении длительного времени полагал, что причиной пандемии вируса COVID-19 послужила утечка в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае. В декабре прошлого года американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань". ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
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здоровье, общество , сша, китай, дональд трамп, воз
Здоровье, Общество , США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ВОЗ
08:40 06.05.2025
 
Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов с мутациями

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, следует из публикации на сайте Белого дома.
Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Белого дома в связи с указом, распоряжение президента должно "защитить американских граждан от инцидентов в области биологической безопасности", в том числе тех, которые могли привести к пандемии вируса COVID-19.
"Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований (вирусов - ред.) в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране... позволяет исследовательским агентствам США выявлять и прекращать федеральное финансирование других биологических исследований, которые могут угрожать здоровью американцев, общественной и национальной безопасности", - говорится в публикации.
Как подчеркивается в пресс-релизе, Трамп уже на протяжении длительного времени полагал, что причиной пандемии вируса COVID-19 послужила утечка в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.
В декабре прошлого года американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань".
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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