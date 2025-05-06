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Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам

Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам - 06.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам

Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:55+0300

2025-05-06T19:55+0300

2025-05-06T19:55+0300

сша

дональд трамп

йемен

хуситы

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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни. "Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал глава Белого дома.По словам президента США, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп заявил, что суть американской операции состояла именно в этом.

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сша

йемен

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сша, дональд трамп, йемен, хуситы