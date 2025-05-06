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Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам - 06.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам
Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:55+0300
2025-05-06T19:55+0300
2025-05-06T19:55+0300
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни. "Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал глава Белого дома.По словам президента США, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп заявил, что суть американской операции состояла именно в этом.
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сша, дональд трамп, йемен, хуситы
США, Дональд Трамп, ЙЕМЕН, хуситы
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам
Трамп заявил, что США не будут атаковать хуситов после их отказа от военных действий
ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни.
"Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал глава Белого дома.
По словам президента США, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп заявил, что суть американской операции состояла именно в этом.
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