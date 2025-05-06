Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам - 06.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250506/tramp-857333190.html
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам - 06.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам
Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T19:55+0300
2025-05-06T19:55+0300
сша
дональд трамп
йемен
хуситы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни. "Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал глава Белого дома.По словам президента США, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп заявил, что суть американской операции состояла именно в этом.
https://1prime.ru/20250504/blokada-857264141.html
сша
йемен
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_35:0:739:528_1920x0_80_0_0_0235731606175b22b48507d65f86cb1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, йемен, хуситы
США, Дональд Трамп, ЙЕМЕН, хуситы
19:55 06.05.2025
 
Трамп заявил, что США прекратят наносить удары по хуситам

Трамп заявил, что США не будут атаковать хуситов после их отказа от военных действий

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекратят наносить удары по хуситам в Йемене после того, как те выразили готовность отказаться от военных действий, заявил во вторник президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни.
"Минувшей ночью пришли очень хорошие новости. Хуситы сообщили нам, что не хотят больше воевать. Мы это уважаем и прекратим бомбардировки", - сказал глава Белого дома.
По словам президента США, хуситы также дали понять, что "больше не будут подрывать корабли". Трамп заявил, что суть американской операции состояла именно в этом.
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля
4 мая, 23:21
 
СШАДональд ТрампЙЕМЕНхуситы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала