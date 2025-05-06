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США и Канада при любом раскладе останутся друзьями, заявил Трамп

США и Канада при любом раскладе останутся друзьями, заявил Трамп - 06.05.2025, ПРАЙМ

США и Канада при любом раскладе останутся друзьями, заявил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни выразил уверенность, что, несмотря на имеющиеся... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T19:58+0300

2025-05-06T19:58+0300

2025-05-06T20:00+0300

сша

дональд трамп

марк карни

канада

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ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с главой правительства Канады Марком Карни выразил уверенность, что, несмотря на имеющиеся разногласия, Вашингтон и Оттава сохранят дружественные отношения. "Мы в любом случае останемся друзьями с Канадой. Это для меня очень особенное место. У меня много знакомых там, у моей матери были родственники в Канаде", — сказал глава Белого дома. Президент США добавил, что испытывает уважение к канадцам и "очень любит Канаду".При этом Трамп в очередной раз заявил, что считает возможным присоединение Канады к США на правах 51-го штата."Я все еще в это верю, но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?" - сказал Трамп. Карни в ответ снова повторил, что Канада не продается.

https://1prime.ru/20250416/oon-856736900.html

сша

канада

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сша, дональд трамп, марк карни, канада