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Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США - 06.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250506/tramp-857334023.html
Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США
Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США - 06.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США
Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T20:09+0300
2025-05-06T20:09+0300
экономика
канада
сша
дональд трамп
марк карни
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу масштабной поддержки, которую, по его словам, Вашингтон оказывает Оттаве. "Я очень хочу работать с ним, но не могу понять одну простую истину - почему Америка субсидирует Канаду на 200 миллиардов долларов в год, а также предоставляет им бесплатную военную защиту и многое другое?" - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Он добавил, что США "не нужны их автомобили, энергия, лесоматериалы - вообще ничего, кроме дружбы, которую, надеюсь, мы всегда сохраним", тогда как Канада, по его словам, "нуждается во всем от США". "Премьер-министр прибудет совсем скоро, и, вероятно, это будет мой единственный по-настоящему важный вопрос", - отметил американский лидер.
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канада, сша, дональд трамп, марк карни, мировая экономика
Экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, Марк Карни, Мировая экономика
20:09 06.05.2025
 
Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США

Трамп: США субсидируют Канаду на $200 млрд в год и "не нуждаются ни в чем" от нее

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу масштабной поддержки, которую, по его словам, Вашингтон оказывает Оттаве.
"Я очень хочу работать с ним, но не могу понять одну простую истину - почему Америка субсидирует Канаду на 200 миллиардов долларов в год, а также предоставляет им бесплатную военную защиту и многое другое?" - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
Он добавил, что США "не нужны их автомобили, энергия, лесоматериалы - вообще ничего, кроме дружбы, которую, надеюсь, мы всегда сохраним", тогда как Канада, по его словам, "нуждается во всем от США".
"Премьер-министр прибудет совсем скоро, и, вероятно, это будет мой единственный по-настоящему важный вопрос", - отметил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
США и Канада при любом раскладе останутся друзьями, заявил Трамп
19:58
 
ЭкономикаКАНАДАСШАДональд ТрампМарк КарниМировая экономика
 
 
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