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Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США

Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США - 06.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о субсидировании Канады со стороны США

Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T20:09+0300

2025-05-06T20:09+0300

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экономика

канада

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ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп перед встречей с новым премьер-министром Канады Марком Карни заявил о стремлении сотрудничать, выразив при этом недоумение по поводу масштабной поддержки, которую, по его словам, Вашингтон оказывает Оттаве. "Я очень хочу работать с ним, но не могу понять одну простую истину - почему Америка субсидирует Канаду на 200 миллиардов долларов в год, а также предоставляет им бесплатную военную защиту и многое другое?" - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Он добавил, что США "не нужны их автомобили, энергия, лесоматериалы - вообще ничего, кроме дружбы, которую, надеюсь, мы всегда сохраним", тогда как Канада, по его словам, "нуждается во всем от США". "Премьер-министр прибудет совсем скоро, и, вероятно, это будет мой единственный по-настоящему важный вопрос", - отметил американский лидер.

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канада, сша, дональд трамп, марк карни, мировая экономика