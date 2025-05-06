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Трамп: сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7
Трамп: сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7 - 06.05.2025, ПРАЙМ
Трамп: сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7). | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T23:48+0300
2025-05-06T23:48+0300
2025-05-06T23:49+0300
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7). "Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, может ли пригласить Россию присоединиться к G7. Вместе с тем, американский президент назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8). "Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - добавил Трамп.
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россия, сша, дональд трамп, g7
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, G7
Трамп: сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7
Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к G7
ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас неподходящее время приглашать Россию присоединиться к "Большой семерке" (G7).
"Нет, я думаю, что сейчас неподходящее время", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о том, может ли пригласить Россию присоединиться к G7.
Вместе с тем, американский президент назвал "очень глупым" решение исключить Россию из "Большой восьмерки" (G8).
"Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны", - добавил Трамп.
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