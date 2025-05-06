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ЦБ за I квартал выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности

ЦБ за I квартал выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности - 06.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ за I квартал выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности

Банк России в первом квартале выявил 2780 субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем за аналогичный период... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T11:35+0300

2025-05-06T11:35+0300

2025-05-06T11:36+0300

банк россии

бизнес

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москва

банк россии

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России в первом квартале выявил 2780 субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает регулятор. "В первом квартале Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности... Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ. Отмечается, что 1638 субъектов было выявлено с признаками финансовых пирамид, 897 - с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 236 - с признаками нелегальных кредиторов. "За первый квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. По материалам Банка России в первом квартале возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер (исковые заявления, меры по рекламе и прочее)", - также отмечается в сообщении. Регулятор отмечает, что традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны. "Организаторы таких схем обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или телеграм-каналов", - предупреждает ЦБ. Чаще всего мошенники предлагали инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом, вложить в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью, заключили в Центробанке.

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