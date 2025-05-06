https://1prime.ru/20250506/tsb-857309786.html
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 72 млрд рублей
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 72 млрд рублей - 06.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 72 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 72 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:13+0300
2025-05-06T12:13+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 72 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 апреля по 6 мая, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 512 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 202 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 14 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 736 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 880 миллиардов рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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банки, финансы, рф, банк россии
Банк России, Банки, Финансы, РФ, Банк России
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 72 млрд рублей
ЦБ ожидает, что правительство с 7 по 13 мая предоставит ликвидность на 72 млрд рублей
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 мая предоставит ликвидность банковскому сектору на 72 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 30 апреля по 6 мая, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 512 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 202 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 14 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 736 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 880 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 512 млрд руб