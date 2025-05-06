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ЦБ 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
ЦБ 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке - 06.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
Банк России 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T12:23+0300
2025-05-06T12:23+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. В понедельник биржи в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным днем. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 апреля по 12 мая направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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Банк России, Рынки, Банки, Финансы, РФ, МОСКВА, КИТАЙ, Минфин, ФНБ, Банк России
ЦБ 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
Банк России 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Банк России 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
В понедельник биржи в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным днем.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 апреля по 12 мая направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 72 млрд рублей