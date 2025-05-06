https://1prime.ru/20250506/tsb-857326947.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 мая - 06.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,7 копейки, до 11,2155 рубля, доллара - на 94,93 копейки, до 80,9644 рубля, евро - на... | 06.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,7 копейки, до 11,2155 рубля, доллара - на 94,93 копейки, до 80,9644 рубля, евро - на 99,13 копейки, до 91,9169 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, финансы, банк россии
Банк России, Рынки, Финансы, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 7 мая
Официальный курс юаня на среду - 11,22 руб, доллара - 80,96 руб, евро - 91,92 руб
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 8,7 копейки, до 11,2155 рубля, доллара - на 94,93 копейки, до 80,9644 рубля, евро - на 99,13 копейки, до 91,9169 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Доллар усилил снижение к евро и иене после выхода данных по США